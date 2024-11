Các hãng hàng không Việt Nam tăng tần suất khai thác ở lịch bay mùa Đông

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay sau khi hoạt động vận tải hàng không trên thế giới đã chính thức chuyển sang thực hiện theo Lịch bay mùa Đông năm 2024 (từ ngày 27/10/2024 đến ngày 29/3/2025), các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã tăng cường lịch bay để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Với hoạt động khai thác hàng không quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines và Bamboo Airways và 72 hãng hàng không nước ngoài với tổng tần suất đạt 2.720 chuyến bay khứ hồi/tuần. Trong đó, các hãng bay Việt Nam đạt 1.013 chuyến bay khứ hồi/tuần và các hãng hàng không nước ngoài đạt 1.707 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng tương ứng lần lượt là 152 chuyến khứ hồi/tuần và 236 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Các hãng bay Việt Nam đã và đang khai thác 98 đường bay quốc tế thường lệ đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với lịch bay mùa Hè năm 2024. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 60 đường bay cùng tần suất 420 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 41 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024. Vietjet Air khai thác 71 đường bay với 580 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 110 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Các hãng hàng không nước ngoài của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khai thác các chuyến bay thường lệ quốc tế đến Việt Nam thực hiện các chuyến bay chở khách hoặc hàng hóa trên 124 đường bay, tăng 3 đường bay so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Quốc gia có số lượng các hãng hàng không khai thác nhiều nhất là Trung Quốc, với 13 hãng; tiếp sau là Hàn Quốc với 10 hãng; Đài Loan và Hongkong cùng có 5 hãng hàng không bay thường lệ đến Việt Nam.

Với các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 45 đường bay kết nối 22 cảng hàng không, sân bay khác trong nước. Vietjet khai thác 35 đường bay với 790 chuyến bay khứ hồi/tuần. Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) khai thác 34 đường bay với 912 chuyến bay khứ hồi/tuần. Bamboo Airways khai thác 11 đường bay với 130 chuyến bay khứ hồi/tuần; Pacific Airlines với 11 đường bay cùng tần suất 77 chuyến bay khứ hồi/tuần; và Vietravel Airlines với 5 đường bay cùng tần suất 49 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Trong lịch bay mùa Đông, ba cảng hàng không quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng là các cảng hàng không có hoạt động khai thác với tần suất và cường độ lớn nhất.

Cụ thể, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, có 4 hãng bay Việt (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines và Bamboo Airways) và 44 hãng hàng không nước ngoài khai thác lần lượt 35 và 39 đường bay quốc tế, tần suất đạt 897 chuyến bay khứ hồi/tuần, tương đương so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Sân bay Quốc tế có 4 hãng bay Việt và 45 hãng hàng không nước ngoài khai thác lần lượt 39 và 42 đường bay quốc tế, tần suất đạt 1.031 chuyến bay khứ hồi/tuần, tương đương về số đường bay quốc tế và tăng 100 chuyến/tuần về tần suất so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, ba hãng bay Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines) và 23 hãng hàng không nước ngoài khai thác lần lượt 8 và 15 đường bay quốc tế, tần suất đạt 364 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Ngành hàng không sẽ tăng tần suất bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh lịch bay thường lệ mùa Đông 2024 đã được Cục Hàng không cấp phép, các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng kế hoạch tăng cường khai thác trên các đường bay nội địa để phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong các giai đoạn cao điểm (Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025).

Ngoài ra, nhằm đáp ứng kế hoạch khai thác của các hãng hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã triển khai công tác chuẩn bị như: tạo điều kiện cho các hãng hàng không bổ sung đội máy bay; điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (từ ngày 14/1-12/2/2025); chỉ đạo các đơn vị phục vụ trong dây chuyền vận tải hàng không xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng phục vụ các khung giờ đêm.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025./.