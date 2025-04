Cảm xúc của người dân khi xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành: Hạnh phúc, xúc động, tự hào

Xúc động, tự hào và niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển của đất nước là tâm trạng chung của người dân tham dự lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sáng 27/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ Tổng duyệt diễn ra trong không khí hào hùng, rộn ràng, là sự chuẩn bị kỹ càng, tỷ mỉ để đảm bảo cho Lễ diễu binh, diễu hành sắp tới diễn ra thành công.

Có mặt từ sớm tại khu vực sân khấu của Lễ Tổng duyệt, chị Hồ Thị Thủy (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) thể hiện sự xúc động, tự hào nhìn ngắm những hình ảnh trang nghiêm, chuyên nghiệp, thể hiện tinh thần cố gắng, trách nhiệm của các khối diễu binh, diễu hành.

Chị Thủy cho biết: "Không khí của những ngày tháng Tư lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh rất rộn ràng, thiêng liêng, xúc động. Vinh dự và vui vì được có mặt tại buổi tổng duyệt, tôi thấy mình cần phải sống trách nhiệm hơn, sống tốt hơn, góp phần nhỏ bé phát triển quê hương, đất nước."

Là thế hệ trẻ được sinh ra trong thời bình, được hưởng thành quả của độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, thịnh vượng, rất nhiều bạn trẻ có mặt trong ngày hôm nay ý thức rất rõ lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông, những người đã không tiếc xương máu, tuổi thanh xuân để đấu tranh cho độc lập, tự do dân tộc.

Sinh viên Nguyễn Khang Tỷ, (trường Đại học Tài chính marketing) đến khu vực Bến Bạch Đằng từ rất sớm để chờ xem bắn đại bác, không giấu được niềm xúc động, tự hào chia sẻ: “Hôm nay, em thấy không khí ở đây rất hào hùng. Khi nghe tiếng pháo, lòng tự hào dân tộc của em càng dâng cao. Là thế hệ trẻ của một đất nước đang trên đà phát triển, em cảm thấy biết ơn thế hệ cha ông, các bậc anh hùng đã hiến dâng trọn vẹn cho tổ quốc, thúc giục chúng em phải cố gắng nhiều hơn nữa.”

50 năm - một hành trình phát triển không ngừng của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, cùng với những thành quả to lớn về kinh tế, xã hội, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đó là điều bất cứ người dân nào cũng tự hào, nhất là với những cựu chiến binh, những người đã dành một phần thanh xuân để đổi lấy hòa bình.

Là một người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1968, bà Chu Thị Đồng, Cựu chiến binh đến từ huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội có mặt từ sớm đến xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Niềm vui vì vẫn còn đủ sức khỏe để đi đến những nơi muốn đến, thăm lại chiến trường xưa, đồng đội cũ, hòa với cảm giác phấn khởi, tự hào vì đất nước, dân tộc ta ngày càng phát triển, bà Chu Thị Đồng xúc động nói: “Trong niềm vui được nhìn thấy đất nước đổi mới, phát triển, tôi càng nhớ về sự hy sinh của đồng đội đã nằm xuống; nhiều chiến sỹ hiện chưa tìm được hài cốt. Qua đây, tôi cảm ơn các cấp đã tổ chức buổi lễ hôm nay, tạo ra bầu không khí cho đất nước càng vui tươi, càng đẹp đẽ và càng phát triển thịnh vượng.”

Bà Đồng gửi gắm mong muốn đến thệ hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp tục noi gương những anh hùng đi trước, bảo vệ non sông Việt Nam ngày càng vững mạnh. Đó là sự đền đáp xứng đáng nhất đối với những hy sinh xương máu của các anh hùng, thế hệ cha ông.

Hạnh phúc, xúc động, tự hào là cảm xúc của nhiều bạn trẻ tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành.

Các khối của Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Tổng duyệt. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tập luyện liên tục nhiều ngày nay với cường độ cao, trời nắng gắt của tháng Tư nhưng không ai nản chí mà luôn cảm thấy tự hào vì được đứng trong các khối diễu binh, diễu hành, được góp một phần vào sự thành công của buổi Tổng duyệt.

Hoa hậu H’ Hen Nie (thành viên lực lượng diễu hành Khối Văn hóa nghệ thuật) cảm thấy rất vui và xúc động: "Hen rất là hạnh phúc, nhìn cuộc sống phát triển hôm nay với sự tự hào, sự biết ơn. Hen trân trọng khoảnh khắc này và hy vọng chúng ta, nhất là các bạn trẻ sẽ lan tỏa tinh thần biết ơn về lịch sử, biết ơn những bậc anh hùng đã hy sinh, để từ đó cố gắng để làm việc, để cống hiến cho nước nhà."

Sinh viên Phạm Lê Kiều Linh (lực lượng diễu hành Khối Nền Thanh niên) cho biết em thấy rất vinh hạnh khi được đại diện cho thanh niên Việt Nam tham gia vào đợt diễu hành hôm nay, đồng thời thấy vô cùng biết ơn, tự hào, vì mình được đóng góp một phần nhỏ cho thành công của ngày lễ lớn -Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham dự buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành có 50 khối, đại diện cho tất cả lực lượng, đoàn khối của Việt Nam, thể hiện sự đóng góp, đồng hành của các lực lượng trong xã hội trong sự phát triển của đất nước ngày hôm nay.

Đây là lời khẳng định cho ý chí, sức mạnh, tinh thần Việt Nam - quật cường chiến thắng không chỉ trong thời chiến mà trong cả thời bình./.

Người dân nô nức đổ về xem tổng duyệt diễu binh ở Thành phố Hồ Chí Minh Sáng sớm 27/4, khắp các ngả đường Thành phố Hồ Chí Minh ngập tràn sắc đỏ của buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.