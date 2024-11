Campuchia cử đoàn sang cám ơn Công an tỉnh Tây Ninh hỗ trợ chữa cháy

Thiếu tướng Sui Bun Hiêng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và tập thể cán bộ, chiến sỹ đã tích cực hỗ trợ lực lượng phòng cháy, chữa cháy Campuchia dập tắt đám cháy ngày 3/11.

Thiếu tướng Sui Bun Hiêng, Phó Giám đốc phụ trách phòng cháy chữa cháy và vật liệu nổ - Ty Công an tỉnh Tboung Kh'Mum (thứ 7 từ trái sang) tặng quà cảm ơn Công an tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/11, Đoàn công tác do Thiếu tướng Sui Bun Hiêng, Phó Giám đốc phụ trách phòng cháy, chữa cháy và vật liệu nổ, Ty Công an tỉnh Tboung Kh'Mum, Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và gửi lời cảm ơn Công an tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ chữa cháy tại xã Tropeng Phlong, huyện Ponhia Kret.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Sui Bun Hiêng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và tập thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã tích cực hỗ trợ lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Campuchia dập tắt đám cháy ngày 3/11 vừa qua; tổ chức cứu nạn, cứu hộ kịp thời, không để đám cháy lan rộng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy từ nước bạn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Công an huyện Tân Biên cử 15 cán bộ và 3 phương tiện chữa cháy.

Việc làm này thể hiện sự hợp tác, tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy nói riêng và công tác an ninh nói chung thời gian qua.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 3/11, ngọn lửa bùng cháy tại tầng 7 thuộc một tòa nhà hoạt động casino 7 tầng, tại xã Tropeng Phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Campuchia triển khai 3 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường nhưng không thể kiểm soát được đám cháy nên đã nhờ lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Tây Ninh hỗ trợ.

Khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Tây Ninh tiếp cận đám cháy, có 3 phòng nghỉ thuộc tầng 7 của casino đang bốc cháy dữ dội. Diện tích đám cháy khoảng 80m2, khói và khí độc tỏa ra các tầng 4, 5, 6, 7 của tòa nhà.

Các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an Tây Ninh đã triển khai đội hình 2 lăng A, cùng hệ thống lăng vòi chữa cháy vách tường, khẩn trương tiến hành chữa cháy và kịp thời cứu thoát 4 nạn nhân đang bị thương và mắc kẹt tại tầng 5, 6 của tòa nhà. Sau hơn 2 giờ tích cực chữa cháy, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt./.

