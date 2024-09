Cần Thơ: Xét xử nhóm giang hồ đánh nhau náo loạn đường phố vì 260 triệu đồng,

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/9, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 26 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, ngày 28/4/2023, Đoàn Thanh Hùng (Hùng não) và Đinh Duy Tân đá gà ăn thua bằng tiền tại địa điểm nuôi gà của một người ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Kết quả, Hùng thua Tân số tiền 300 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên mượn tiền của Châu Ngọc Hưởng (Năm mắt kiếng) để trả tiền thua cược.

Sau đó, Hùng chỉ trả Hưởng được số tiền 40 triệu đồng rồi không trả nữa. Hưởng nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu Hùng trả tiền nhưng không được, bèn kể cho Lâm Minh Tiền (sinh năm 1992, đăng ký thường trú thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) biết.

Hai hôm sau, Hưởng dùng điện thoại của Tiền gọi, yêu cầu Hùng trả nợ số tiền trên thì xảy ra mâu thuẫn với nhau. Lúc này, Trần Văn Dũng (Dũng Mì gói) đang ngồi gần Hùng nên lấy điện thoại của Hùng nói chuyện với Hưởng và chửi nhau qua lại dẫn đến thách thức đánh nhau nhưng không hẹn thời gian, địa điểm cụ thể.

Sau đó, đại diện hai nhóm hẹn địa điểm và thời gian rồi tập hợp lực lượng, hung khí đến đường Cao Bá Quát, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để đánh nhau.

Cáo trạng quy kết, các bị can trong nhóm của Tiền đã được tụ tập thành nhóm, tập trung đông người tại địa bàn quận Cái Răng rồi sử dụng nhiều phương tiện và mang theo hung khí nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ, rồi sử dụng hung khí, dùng chai thủy tinh ném, đuổi chém nhóm của Hùng, gây náo loạn trật tự nơi công cộng.

Việc di chuyển và tìm kiếm đã làm xáo trộn sinh hoạt thường ngày của người dân, ảnh hưởng đến an toàn công cộng, đến các quy tắc sinh hoạt, đi lại, làm việc, vui chơi… ở nơi công cộng.

4 bị can trong nhóm của Hùng đã thống nhất cùng nhau chuẩn bị hung khí là đoạn ống tuýp sắt, cây rựa, chai thủy tinh, gạch đá để đánh nhau với nhóm của Tiền. Thực tế, các bị can này đã sử dụng hung khí vừa chuẩn bị trên, rượt đuổi đánh nhau với nhóm của Tiền.

Khi nhóm của Tiền rút chạy thì nhóm của Hùng tiếp tục đuổi đánh, dùng súng bắn nổ, dùng chai thủy tinh ném gây mất an ninh trật tự, xáo trộn cuộc sống thường ngày của người dân.

Cáo trạng xác định địa điểm các bị can tụ tập đánh nhau gần trụ sở Ủy ban Nhân dân, chợ Tân An và bến Ninh Kiều thuộc phường Tân An là nơi tập trung nhiều khách du lịch gây tâm lý hoảng sợ cho nhiều người, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và phát triển của thành phố Cần Thơ.

Hành vi của các bị can xâm phạm đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến công tác quản lý hành chính Nhà nước về an ninh trật tự của chính quyền địa phương.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lâm Minh Tiền mức án 5 năm tù, Thôi Thái Toàn 4 năm 6 tháng tù, Kiều Văn Trường 4 năm tù, Nguyễn Trung Hậu 4 năm tù.

Về phần nhóm của Đoàn Thanh Hùng, Tòa tuyên phạt bị cáo Hùng 3 năm 6 tháng tù, Trần Văn Dũng 4 năm tù, Ngô Thành Tài và Nguyễn Hoàng Nhã mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù.

18 bị cáo còn lại trong vụ án mỗi bị cáo bị phạt từ 2-4 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng."

Hội đồng xét xử cũng đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xem xét hành vi của một số bị cáo về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 6, Điều 134 Bộ luật Hình sự; xem xét vai trò chủ mưu đối với Châu Ngọc Hưởng về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối với hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Đoàn Thanh Hùng, Châu Ngọc Hưởng và Đinh Duy Tân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ không chứng minh được, chỉ có lời khai của Hùng và không có tài liệu, chứng cứ khác nên không có cơ sở xử lý./.

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.