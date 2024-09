Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng bị tạm giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Trần Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 2003), Nguyễn Vĩnh Nghi (sinh năm 2006), Trần Quốc Kiệt, Lê Thành Nam (sinh năm 2006), cùng ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; Dư Hữu Danh (sinh năm 2003, ngụ thành phố Tây Ninh); Phạm Văn Lâm (sinh năm 2002), Võ Huỳnh Phú Định (sinh năm 2003), Nguyễn Thành Nhơn (sinh năm 1978), Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 2005).

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 11/9, trong lúc uống rượu tại khu vực ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, N.B.L có mâu thuẫn với 2 người khác.

L bỏ về nhà lấy dao quay lại định chém 2 người này thì được Nguyễn Thành Nhơn can ngăn, giật dao. Sau đó, L bỏ về nhà.

Trong lúc giằng co, Nhơn bị thương ở lòng bàn tay nên bực tức gọi điện cho con là Nguyễn Quốc Hưng (đang làm thuê ở Phường 3, thành phố Tây Ninh) nói bị người khác đánh, bảo Hưng lên đánh lại.

Sau khi nhận được điện thoại của ba mình, Hưng rủ khoảng 12 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 22 cùng đi. Hưng thuê 2 xe taxi chở các đối tượng lên xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Trên đường đi, Hưng điện thoại cho Phạm Văn Lâm rủ đi cùng, Lâm chuẩn bị cây kiếm dài khoảng 1,1m và rủ thêm Võ Huỳnh Phú Định cùng đi.

Nhóm của Hưng đến ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành thì dừng lại đón Định, Lâm (cầm kiếm) lên xe cùng đi. Khi đến ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh thì gặp Nhơn, Nhơn dẫn cả nhóm đến ngã ba Băng Dung (ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh) tìm L để đánh nhưng không gặp.

Lúc này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Phước Vinh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự phát hiện nhóm đối tượng của Hưng mang theo hung khí, hung hăng tìm người để đánh nên điện thoại báo cho Công an xã Phước Vinh đến hỗ trợ để bắt giữ các đối tượng.

Phát hiện lực Công an, cả nhóm của Hưng vứt bỏ hung khí để tẩu thoát nhưng đã bị Công an xã Phước Vinh bắt giữ đưa về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ gồm 1 cây dao bấm, 1 cây kiếm Nhật.

Hiện, Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội: Gia tăng tình trạng thanh thiếu niên mang hung khí gây rối công cộng Theo số liệu của Công an Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2024, đã phát hiện 54 vụ, xử lý hình sự 579 đối tượng, trong đó tuổi đời của nhiều đối tượng còn rất trẻ, có em dưới 15 tuổi.