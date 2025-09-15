Công nghệ

Cảnh báo thông tin giả liên quan đến lộ, lọt dữ liệu trên không gian mạng

Lợi dụng sự chú ý của cộng đồng mạng đến vụ việc tại CIC, nhiều đối tượng đã tung ra hàng loạt thông tin giả mạo về việc “lộ dữ liệu” tại các cơ quan, tổ chức khác.

Trong những ngày qua, lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng đến vụ việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), nhiều đối tượng đã tung ra hàng loạt thông tin giả mạo về việc "lộ dữ liệu" tại các cơ quan, tổ chức khác. Những tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, các diễn đàn và hội nhóm trao đổi trực tuyến, nhắm đến nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, ngân hàng, vận tải, giao hàng…

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh nhanh với các bên liên quan, đặc biệt kiểm tra cấu trúc trường thông tin và dữ liệu mẫu, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) nhận thấy đây là các tin giả, không có cơ sở thực tế. Đáng lo ngại hơn là việc một số người dùng thiếu cảnh giác tiếp tục chia sẻ, bình luận về những nội dung này càng làm gia tăng sự nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho công tác kiểm chứng, xử lý.

Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết: "Những tin giả về lộ dữ liệu trong thời điểm này đang khiến các cơ quan, tổ chức liên quan phải tiêu tốn nhiều công sức để kiểm tra, xác minh, gây lãng phí nguồn lực và tài nguyên."

Tin giả trên không gian mạng là các hoạt động có chủ đích nhằm hạ thấp uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ làm phát sinh những hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Thực tế cho thấy, việc lan truyền tin giả không chỉ gây tác động tức thời mà còn để lại hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng đến niềm tin số, khiến doanh nghiệp và người dùng đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, đồng thời gây mất ổn định môi trường kinh doanh và xã hội.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đề nghị người dùng Internet cùng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nói không với tin giả. Tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống. Luôn kiểm tra, đối chiếu thông tin qua các kênh truyền thông chính thức trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ. Cảnh giác với các hình thức lừa đảo có thể phát sinh, đặc biệt là những hành vi lợi dụng tin giả để trục lợi./.

