Cảnh sát Giao thông mật phục bắt 'cát tặc' lúc rạng sáng trên sông Hồng

Lực lượng liên ngành kiểm tra 02 phương tiện đang khai thác cát từ lòng sông Hồng. (Công an Thành phố Hà Nội)

Công an thành phố Hà Nội cho biết, rạng sáng 21/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã chủ trì, phối hợp với Phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông-Bộ Công an và Công an huyện Đông Anh tổ chức kiểm tra, bắt giữ 2 phương tiện thủy đang khai thác cát trên sông Hồng, thu giữ khoảng 600m3 cát.

Sau thời gian trinh sát, mật phục, vào 1 giờ 30 phút ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ trì, tổ chức lực lượng phối hợp gồm Phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông-Bộ Công an, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Đông Anh tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy gắn số đăng ký HN-1495 có 3 người gồm Đ.Q.H (sinh năm 1990, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ); N.T.M (sinh năm 1994, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và N.V.P (sinh năm 1984, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trên phương tiện lắp đặt thiết bị bơm, hút cát đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa hàng của phương tiện và "bắn cát" sang khoang chở hàng của phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký HN-2187 đang neo đậu kế bên. Tại khoang chứa hàng có khoảng 200m3 cát.

Kiểm tra phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký HN-2187 phát hiện có 3 người gồm N.S.S (sinh năm 1976); N.V.Q (sinh năm 1970) và P.N.L (sinh năm 1981). Cả 3 người đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Trên khoang chứa hàng có khoảng 400m3 cát.

Qua làm việc, cả 6 người có mặt trên 2 phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ 2 phương tiện, thiết bị liên quan và khoảng 600m3 cát để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định./.

