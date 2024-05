Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan nhóm IS

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 20 người tình nghi là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trong khi cảnh sát Ấn Độ bắt 4 công dân Sri Lanka ở thành phố Ahmedabad vì nghi ngờ có liên hệ IS.

(Tư liệu) Các tay súng IS tại khu vực Salaheddin, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/5 đã bắt giữ 20 người tình nghi là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch lớn ở tỉnh Izmir, miền Tây nước này.

Theo Đài truyền hình TRT của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch này là một phần của cuộc điều tra do Văn phòng Điều tra Tội phạm khủng bố thuộc Cơ quan Công tố tỉnh Izmir tiến hành, một số hoạt động đồng thời đã được thực hiện ở huyện Menemen.

Các đơn vị cảnh sát đã thu giữ vũ khí và tài liệu khi khám xét các cơ sở, lưu ý các nghi phạm đã được chuyển đến tòa án để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước đưa IS vào danh sách các tổ chức khủng bố vào năm 2013 - đã phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công từ nhóm cực đoan này. Đáp lại, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu các hoạt động chống khủng bố cả trong nước và quốc tế.

Cũng liên quan vấn đề chống khủng bố, theo phóng viên TTXVN tại New Dehli, cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 4 công dân Sri Lanka ở thành phố Ahmedabad (bang Gujarat của nước này) vì nghi ngờ có liên hệ với IS.

Theo sỹ quan cảnh sát Vikas Sahay ở bang Gujarat, các vụ bắt giữ được thực hiện vào cuối ngày 19/5 tại sân bay thành phố sau khi có tin báo. Những đối tượng bị bắt được xác định là Mohammed Nusrat (33 tuổi), Mohammed Nafran (35 tuổi), Mohammed Faaris (27 tuổi) và Mohammed Rashdin (43 tuổi), tất cả đều là cư dân của thủ đô Colombo.

Hiện Bộ Ngoại giao Sri Lanka chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những đối tượng nói trên đã liên lạc với một thủ lĩnh chủ chốt của IS tên là Abu, đang ở Pakistan. Cảnh sát Gujarat đã tìm thấy một lá cờ IS, đồng thời phát hiện trong 2 chiếc điện thoại di động bị thu giữ nhiều bức ảnh và video cho thấy 4 đối tượng trên có liên quan đến IS.

Cũng theo ông Sahay, đội chống khủng bố của cảnh sát bang Gujarat đã thu giữ 3 khẩu súng lục đã nạp đạn cùng với một lá cờ của IS tại một địa điểm gần Ahmedabad, được xác định từ các bức ảnh trên điện thoại di động nêu trên.

Cảnh sát đã lập hồ sơ đề nghị truy tố 4 nghi phạm theo Đạo luật ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) và Đạo luật vũ khí./.

