Cao Bằng: Phá chuyên án về ma túy, thu giữ 3 bánh heroin

Tổ công tác của Công an huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, đã chủ trì, phối hợp Công an xã Vinh Quý bắt quả tang đối tượng Xìm Văn Cảnh đang có hành vi vận chuyển trái phép 3 bánh heroin.

(Ảnh chỉ có tính minh họa: TTXVN phát)

Ngày 5/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa có quyết định gia hạn tạm giữ đối với 4 đối tượng gồm Xìm Văn Cảnh, Hoàng Đức Thiện, Lương Xuân Huy, Lục Thị Chính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là các đối tượng nằm trong chuyên án về ma túy do Công an huyện Hạ Lang chủ trì khám phá.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an huyện Hạ Lang phát hiện đối tượng Xìm Văn Cảnh (sinh năm 1997, trú huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) có nhiều biểu hiện nghi vấn về hành vi mua bán chất ma túy.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) đã xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Ngày 1/4, tại khu vực dốc Rưa Hai (thuộc xóm Sộc Phường, xã An Lạc, huyện Hạ Lang), tổ công tác của Công an huyện đã chủ trì, phối hợp Công an xã Vinh Quý bắt quả tang đối tượng Xìm Văn Cảnh đang có hành vi vận chuyển trái phép 3 bánh heroin.

Đối tượng Cảnh khai nhận được Hoàng Đức Thiện (sinh năm 1987, trú thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang) và một người đàn ông chưa rõ danh tính thuê vận chuyển số ma túy trên giao cho một người khác với tiền công 5 triệu đồng.

Tổ công tác đã đưa đối tượng và vật chứng về trụ sở Công an huyện để điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, đối tượng Hoàng Đức Thiện đã đến Công an huyện Hạ Lang đầu thú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Hạ Lang) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Xuân Huy (sinh năm 1983, trú huyện Hạ Lang) và Lục Thị Chính (sinh năm 1973, trú tỉnh Lạng Sơn).

Cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Điện Biên: Bắt hai đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Điện Biên phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến địa bàn tỉnh Điện Biên.