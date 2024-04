Điện Biên: Bắt hai đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Điện Biên phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/4, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Mường Nhà và Công an huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Bang (Lào) bắt giữ thành công hai đối tượng người Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ là Sua Sè Vàng (sinh năm 1971) và Cha Vàng (sinh năm 1996), là hai bố con cùng trú tại bản Kiu Pan, huyện Mường Khọp, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Lào. Tang vật thu giữ gồm 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Điện Biên phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến địa bàn tỉnh Điện Biên.

Công an huyện Điện Biên đã thông qua đường dây nóng về an ninh trật tự, trao đổi và phối hợp cùng Công an các tỉnh Bắc Lào để xác minh, điều tra, làm rõ.

Đến 6 giờ ngày 4/4, tại khu vực bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ hai đối tượng trên khi đang trên đường vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp vào địa bàn để tiêu thụ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

