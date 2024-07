Cây gãy đổ hàng loạt trong mưa giông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường cây đổ trước khu vực cổng Ủy ban Nhân dân phường Bến Nghé (quận 1). (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 14/7, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa dông tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Lượng mưa không quá lớn nhưng trong cơn mưa kèm gió mạnh khiến nhiều cây xanh bật gốc, ngã ra đường và đè lên các phương tiện, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận từ Ứng dụng cảnh báo ngập UDI Maps của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa xuất hiện vào khoảng hơn 16 giờ trên khắp địa bàn Thành phố; mưa không quá lớn nhưng gió khá mạnh.

Đặc biệt, tại các quận 10, 11, Tân Bình… mưa nặng hạt kèm dông lốc giật mạnh khiến nhiều người lái xe máy trên đường phải tấp vào lề tránh gió.

Thậm chí một số người đi bộ cũng bị gió thổi ngã xuống mặt đường.

Tại quận 10, một cây xanh lớn trên đường Ngô Gia Tự (phường 9) trong cơn mưa bất ngờ bị gió giật gãy nhánh rơi từ trên cao xuống, đè trúng một ôtô 7 chỗ đang lưu thông khiến nóc ôtô bị biến dạng, hư hỏng.

Theo những người dân chứng kiến sự việc, trên xe ôtô có cả người lớn và trẻ nhỏ, rất may không ai bị thương và an toàn ra khỏi xe.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị chức năng trên địa bàn phong tỏa đoạn đường cây bị ngã, phân luồng giao thông và thu dọn phần cây ngã trên đường.

Tại quận 1, một cây lớn đối diện khu vực cổng Tòa án Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Bến Nghé cũng bị gió thổi bật gốc, ngã ra đường.

Công an quận 1, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương có mặt xử lý sự cố.

Lực lượng chức năng phong tỏa khoảng 100m đường từ giao lộ Lý Tự Trọng-Chu Mạnh Trinh đến Lý Tự Trọng-Tôn Đức Thắng.

Chị Trần Hương Giang (ngụ thành phố Thủ Đức), làm việc gần khu vực cây đổ trên đường Lý Tự Trọng cho biết khi đó chị nghe một tiếng động lớn, nhìn ra cửa sổ thấy cây ngã chắn ngang mặt đường, nhiều người dân đang di chuyển gần đó bị hoảng loạn.

Chị Giang cho biết mỗi mùa mưa ngoài việc ngập nước thì giông lốc mạnh khiến cây ngã đổ cũng là một nỗi lo thường trực của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chị mong các cơ quan chức năng sẽ có giải pháp gia cố, cắt tỉa cây xanh, hạn chế tình trạng gãy đổ trong thời gian tới.

Giông lốc cũng khiến một nhà dân trên đường Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh bị thổi tốc mái tôn, mắc kẹt trên trụ điện.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để xử lý sự cố.

Tại thành phố Thủ Đức, một hộ dân trên đường Lương Định Của bị dông lốc cuốn bay tấm pin mặt trời đặt trên nóc nhà rơi xuống đường, rất may thời điểm đó trên đường không có phương tiện qua lại nên không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.

Ngoài ra cơn mưa giông cũng khiến một rạp cưới trên đường số 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân bị gió giật ngã, phần cổng rạp cưới bị đổ sập; thời điểm đó rạp cưới không có người nên không xảy ra thương vong.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy cơn mưa dông chiều nay là do vùng mây dông phát triển từ khu vực huyện Bình Chánh rồi lan dần ra toàn Thành phố.

Trong tối nay, mây dông dự báo sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho một số khu vực vùng ven; lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 35mm

Từ đêm 14/7 đến ngày 17/7, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có lượng mưa phổ biến dao động từ 60-120mm, có nơi trên 200mm; lượng mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến từ 50-90mm, có nơi trên 100mm.

Sau đó, từ ngày 18/7, mưa sẽ giảm dần về diện và lượng. Người dân cần đề phòng mưa với cường độ lớn có thể gây ngập úng tại các tuyến đường, khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

