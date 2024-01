Theo ông Benny Czarny - CEO của OPSWAT, công ty chuyên về lĩnh vực an ninh mạng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng cho lĩnh vực an ninh mạng.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cuối năm 2023, OPSWAT - Công ty chuyên về lĩnh vực an ninh mạng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam thông qua việc khai trương văn phòng mới tại Hà Nội.

Ông Benny Czarny - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị OPSWAT đã có những chia sẻ về thị trường an ninh mạng tại Việt Nam.

Thị trường hấp dẫn

- Trong bối cảnh Chuyển đổi Số đang phát triển mạnh mẽ, an toàn thông tin luôn là điểm nóng, ông có nhận định thế nào về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam hiện nay?

Ông Benny Czarny: Việt Nam được đánh giá là một trong những Quốc gia đang phải liên tục đối mặt với các mối đe dọa mạng. Khó khăn đầu tiên là do cơ sở hạ tầng an ninh mạng còn hạn chế. Việc ít tập trung vào phát triển hệ thống an ninh mạng trước đây và thiếu đào tạo nhân lực an toàn thông tin là một số lý do tại sao các mối đe dọa mạng hiện là một vấn đề nổi cộm tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, với việc gia tăng số lượng thiết bị, người dùng Việt Nam thường xuyên tải xuống các chủ đề/plugin từ các trang web đáng ngờ. Hệ điều hành lỗi thời cũng là các yếu tố chính của sự gia tăng mối đe dọa an ninh mạng.

OPSWAT mới đây đã khai trương thêm cơ sở tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngoài ra, Việt Nam đang tích cực Chuyển đổi Số, kết nối hệ thống IT (công nghệ thông tin) và OT (Operation Technology - công nghệ vận hành), đầu tư nhiều vào các cơ sở trọng yếu. Việc này cũng đồng nghĩa với các doanh nghiệp, tổ chức ngày càng đối mặt với các cuộc tấn công mạng tinh vi.

Theo một báo cáo gần đây, trung bình có 1.160 vụ tấn công mạng mỗi tháng vào các hệ thống tại Việt Nam. Số lượng các cuộc tấn công mạng năm 2023 tăng gần 10% so với năm trước đó. Đặc biệt, trong đó có tới 554 website của các cơ quan, tổ chức chính phủ và giáo dục bị xâm nhập.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã thấy rõ ràng rằng chính phủ Việt Nam đã và đang cải thiện mạnh mẽ cơ sở hạ tầng an ninh mạng của đất nước thông qua một loạt các bước pháp lý, tổ chức và thể chế.

Các Bộ, ban, ngành đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp an ninh mạng của đất nước thông qua việc bắt buộc áp dụng các giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp và ban ngành Chính phủ. Cuộc cách mạng công nghệ của chính phủ thông qua dự án Thành phố thông minh và Chính phủ Điện tử cũng đã mở rộng phạm vi áp dụng cho các giải pháp an ninh mạng.

Tôi tin rằng với việc đầu tư vào hệ thống và nhân sự an ninh mạng, đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp an ninh mạng chuyên sâu và toàn diện các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có hệ thống phòng thủ an ninh mạng tốt hơn rất nhiều.

- Ông nhận định thế nào về tiềm năng phát triển thị trường an toàn thông tin tại Việt Nam?

Ông Benny Czarny: Việt Nam được coi là thị trường tiềm năng cho lĩnh vực an ninh mạng. Có một số lý do chính như, số người sử dụng Internet tại Việt Nam ngày càng gia tăng, điều này mở ra nhiều cơ hội cho tội phạm mạng. Chúng ta cần phải có các giải pháp an ninh mạng hiện đại để bảo vệ thông tin cá nhân và doanh nghiệp.

Ông Benny Czarny cho rằng Việt Nam được coi là một thị trường rất tiềm năng cho lĩnh vực an ninh mạng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thứ hai là ngành công nghiệp IT ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và sự phụ thuộc vào công nghệ thông tin ngày càng cao. Điều này tạo ra nhu cầu cao cho các giải pháp bảo mật và an ninh mạng để bảo vệ hệ thống và dữ liệu.

Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận ra tầm quan trọng của an ninh mạng và đã thể hiện sự cam kết đầu tư vào lĩnh vực này. Các chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động đã được phát động để nâng cao an ninh mạng.

Hơn hết, doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam đang ngày càng nhận thức rõ về rủi ro an ninh mạng và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các dịch vụ và sản phẩm an ninh mạng.

Và cuối cùng, theo tôi, các cơ sở hạ tầng trọng yếu đang được Chính phủ Việt Nam chú trọng đầu tư với mức đầu tư lên tới 6% GDP và họ đang tập trung vào hệ thống an ninh mạng để đảm bảo rằng chúng được bảo vệ khỏi những mối đe dọa mạng.

Năm 2023, dự kiến thị trường An ninh mạng tại Việt Nam đạt doanh thu lên đến hơn 260 triệu USD, trong đó phần lớn là các Giải pháp An ninh mạng với mức doanh thu khoảng 170 triệu USD. Dự báo, thị trường sẽ phát triển với tỷ suất tăng trưởng kép hàng năm là 16,37% (CAGR 2023-2028), dẫn đến mức doanh thu khoảng 565 triệu USD vào năm 2028.

Tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo mật

- Vì sao OPSWAT lại mở rộng hoạt động và thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam thưa ông?

Ông Benny Czarny: Chúng tôi đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ 10 năm trước tại Thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm R&D lên tới hơn 300 kỹ sư an ninh mạng. Việc mở rộng hoạt động và khai trương văn phòng Hà Nội là một bước tiến để phục vụ khách hàng trên khắp cả nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy Chuyển đổi Số mạnh mẽ, đẩy mạnh đầu tư vào các hạ tầng trọng yếu, vấn đề an ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt đối với các lĩnh vực có liên quan đến cơ sở hạ tầng trọng yếu như định chế tài chính, năng lượng, dịch vụ công, và những lĩnh vực khác cũng là động lực giúp chúng tôi mở rộng hoạt động.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các khóa học chuyên sâu về bảo vệ hạ tầng trọng yếu. Đây là khóa học duy nhất trên thế giới tập trung vào bảo vệ hạ tầng trọng yếu. Các khóa học được thiết kế đặc biệt để các sinh viên, kỹ sư an ninh, chuyên gia an ninh mạng có được kiến thức chuyên sâu về bảo vệ các hệ thống mạng trọng yếu.

OPSWAT Academy hiện có hơn 51 ngàn học viên tham gia trong năm 2023, trong đó có nhiều học viên từ Việt Nam. Tính đến thời điểm này, OPSWAT Academy đã cấp hơn 71 ngàn chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

- Trong tương lai, OPSWAT dự định sẽ phát triển ra sao tại thị trường Việt Nam?

Ông Benny Czarny: Với mức nhu cầu cao về giải pháp an ninh mạng, đặc biệt là các giải pháp chuyên sâu cho cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Việt Nam, chúng tôi đã và đang và sẽ tiếp tục tập trung mở rộng hoạt động và hợp tác với các đơn vị cung cấp giải pháp an ninh mạng khác để có thể phục vụ các khách hàng Việt Nam tốt hơn.

Vừa qua, chúng tôi đã mở thêm văn phòng tại Hà Nội để tiếp cận và phục vụ tốt hơn các khách hàng khu vực phía Bắc và ký kết hợp tác với CMC Cyber Security để nâng cao khả năng truy quét mã độc của OPSWAT Multiscanning, đặc biệt là đối với những mã độc mới, có nguồn gốc từ Việt Nam và các khu vực lân cận.

OPSWAT "bắt tay" cùng CMC Cyber Security phát triển an ninh mạng OPSWAT sẽ tích hợp phần mềm diệt virus CMC IS của CMC Cyber Security vào giải pháp công nghệ nhận dạng và phòng chống mã độc sử dụng đa ứng dụng (Multiscanning) của hãng.

Trước đó, vào tháng 7/2023, chúng tôi cũng ký kết hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (HISSC) để xây dựng thao trường đào tạo và diễn tập an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và hạ tầng kỹ thuật, giúp họ thực hành cũng như cập nhật kiến thức mới về các công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ hệ thống công nghệ vận hành của tổ chức.

Trong năm 2024, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với một tên tuổi lớn, có uy tín trong lĩnh vực phân tích và phát hiện mã độc tại Việt Nam cũng như có rất nhiều hoạt động đào tạo, sự kiện kết hợp cùng Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA).

- Xin cảm ơn ông !