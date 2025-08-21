Chanathip và màn trình diễn siêu hạng khiến Quang Hải lu mờ ở Cúp C1 Đông Nam Á

Câu lạc bộ Công An Hà Nội đã có khởi đầu đầy bất ngờ tại ASEAN Club Championship 2025/26 khi để thua ngược 1-2 trước Pathum United với màn trình diễn siêu hạng của ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Khi Pathum United bị dẫn 0-1 và thi đấu với 10 người, Chanathip vào sân từ đầu hiệp hai như một vị cứu tinh. Anh lập tức giúp đội nhà kiểm soát thế trận và chỉ 13 phút sau, anh đã tạo ra bàn gỡ hòa. Từ một pha phất bóng dài, "Messi Thái" bứt tốc, đi bóng khéo léo vào trong rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, xuyên qua cả hàng thủ Công An Hà Nội lẫn thủ môn Nguyễn Filip để cân bằng tỉ số 1-1.

Đỉnh điểm của màn trình diễn này là khoảnh khắc ở phút 90+7. Sau khi Nguyễn Filip lao ra ngoài vòng cấm phá bóng không tốt, Chanathip đã có một pha xử lý không tưởng mang về bàn thắng ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Pathum United./.