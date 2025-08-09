Bùng nổ phút bù giờ, Công an Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2024/25

Tối 9/8, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đối đầu Câu lạc bộ Công an Hà Nội trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 - Cúp THACO.

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 khởi đầu đầy hứa hẹn khi cả Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội đều cố gắng đưa bóng lên phần sân đối thủ nhanh nhất có thể, tốc độ trận đấu được đẩy lên với các diễn biến kịch tính.

Sau khoảng 30 phút đầu, Công an Hà Nội là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với những pha "bắn phá" liên tiếp của Phan Văn Đức, Leo Artur và Alan Grafite.

Đến phút thứ 38, đội bóng ngành Công an có được bàn thắng khai thông bế tắc nhờ pha xử lý đẳng cấp của Alan, khi tiền đạo người Brazil đi bóng qua cả Đức Huy và thủ môn Nguyên Mạnh trước khi dứt điểm vào gôn trống. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Công an Hà Nội.

Bước sang hiệp hai, Đương kim vô địch V-League Thép Xanh Nam Định đưa vào sân tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin để gia tăng sức tấn công. Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng khi Hudlin ghi bàn ở phút thứ 54 để quân bình tỷ số 1-1 cho Đội bóng thành Nam.

Tiền đạo cao 2m06 Hudlin ghi bàn cho Thép Xanh Nam Định. (Ảnh: thepxanhnamdinhfc)

Thế trận cân bằng được duy trì đến hết thời gian thi đấu chính thức. Đến phút bù giờ 90+3, ngoại binh Leo Artur đi bóng vượt qua 2 hậu vệ bên phía Nam Định trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh, đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước 2-1.

Chỉ 4 phút sau, ngôi sao vừa vô địch Giải U23 Đông Nam Á là Đình Bắc thoát xuống và dứt điểm thành công, nâng cách biệt lên 2 bàn cho đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking.

Nam Định dù nỗ lực có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 90+10, khi Kyle Hudlin ghi bàn trên chấm 11m sau pha phạm lỗi của Hugo Gomes nhưng không đủ để lội ngược dòng. Chung cuộc, trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024/25 khép lại với chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Công an Hà Nội./.

