"Hủy diệt" Sông Lam Nghệ An 5-0, Công an Hà Nội lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia

Tối 29/6, Công an Hà Nội đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số cách biệt 5-0 trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2024-2025, qua đó đánh dấu lần đầu tiên lên ngôi ở đấu trường này.

Với chất lượng đội hình vượt trội, Công an Hà Nội sớm ép sân và đại diện Thủ đô có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Lê Văn Đô, bóng được chuyền ra ngoài vòng cấm cho Quang Hải. Sau một nhịp xử lý, thủ quân của Công an Hà Nội xoay người dứt điểm, bóng đập chân của tiền vệ Nguyễn Quang Vinh bên phía Sông Lam Nghệ An đi vào lưới. Tỷ số được mở 1-0 cho Đội bóng ngành Công an.

Sau bàn thua, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công với các tình huống lên bóng được tổ chức bởi "ông chủ tuyến giữa" Hồ Khắc Ngọc. Tuy nhiên, những ngoại binh của Sông Lam Nghệ An như Zaracho hay Benjamin Kuku đều bị theo kèm sát và không thể tạo ra nguy hiểm về phía hàng thủ của Công an Hà Nội.

Phút thứ 38, cách biệt được nhân đôi cho đội khách. Chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới V-League 2024-2025 - tiền đạo Alan Sebastiao "nã đại bác" từ khoảng cách 25m, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Văn Việt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội.

Chỉ 5 phút sau, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking có được bàn thắng thứ 3 sau pha ra chân của Leo Artur. Sau một loạt tình huống dồn ép khiến hàng thủ bên phía Sông Lam Nghệ An "mệt lử," chân sút người Brazil tung ra pha dứt điểm chìm, bóng đi căng buộc thủ môn Văn Việt thêm một lần vào lưới nhặt bóng. Hiệp một của trận chung kết khép lại với lợi thế 3 bàn nghiêng về Công an Hà Nội.

Ngay đầu hiệp hai, đại diện Thủ đô tiếp tục gia tăng cách biệt. Nhận đường mở bóng của Quang Hải, Leo Artur và Alan trong thế "2 đấu 2" với các hậu vệ của Sông Lam Nghệ An đã dễ dàng đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 4-0.

Đội bóng ngành Công an đặt "dấu chấm hết" cho trận chung kết ở phút thứ 62, khi Alan Sebastiao hoàn tất cú hattrick sau pha đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 5-0 cho Công an Hà Nội.

Những phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể một lần xuyên thủng hàng phòng ngự của đại diện Thủ đô. Chung cuộc, Công an Hà Nội có lần đầu lên ngôi vô địch ở đấu trường Cúp Quốc gia Việt Nam.

Với danh hiệu Cúp Quốc gia 2024-2025, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking sẽ giành quyền tham dự 2 đấu trường quốc tế ở mùa giải tới: Giải Vô địch các Câu lạc bộ Đông Nam Á (Shopee Cup) và AFC Champions League Two (nếu đáp ứng tiêu chí của AFC)./.

Thắng thuyết phục Thể Công, Công an Hà Nội tiến vào chung kết Cúp Quốc gia Đánh bại Thể Công-Viettel với tỷ số 3-1 ở trận bán kết, Công an Hà Nội tiến vào chung kết Cúp Quốc gia 2024-2025 và sẽ gặp đối thủ Sông Lam Nghệ An ở trận đấu cuối cùng.