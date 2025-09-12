Cháy cửa hàng xe máy lúc sáng sớm, một người tử vong

Lúc 3 giờ 50 phút sáng ngày 12/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một cửa hàng phụ tùng xe máy trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, khu vực quận 12 (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh, khiến một người đàn ông 84 tuổi thương tâm tử vong.

Theo ghi nhận từ người dân sinh sống gần hiện trường, vào thời điểm gần 4h sáng, nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vang lên từ căn nhà số 316 đường Lê Quang Đạo. Khi ra kiểm tra, họ hoảng hốt chứng kiến khói đen và lửa đã bùng lên dữ dội từ bên trong cửa hàng.

Ngay lập tức, nhiều người dân xung quanh đã huy động các bình chữa cháy mini để ứng cứu nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát quá nhanh và mạnh. Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có hai vợ chồng lớn tuổi. Rất may, một người đã may mắn thoát ra ngoài kịp thời. Trong khi đó, nạn nhân không may mắn là ông N.M.T (84 tuổi, quê Vĩnh Long) đã không kịp tháo chạy và tử vong thương tâm.

Đám cháy xảy ra tại khu vực đông dân cư, người đi đường. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 12 đã khẩn trương điều động nhiều phương tiện chuyên dụng cùng đông đảo chiến sĩ đến hiện trường. Các đơn vị đã nhanh chóng triển khai nhiều hướng tấn công nước, dập lửa quyết liệt và thiết lập các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để ngọn lửa lan sang các công trình lân cận.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phong tỏa khu vực, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại. Công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy và khắc phục hậu quả đang được tiếp tục./.

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: CA TP. HCM cung cấp)