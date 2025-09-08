Toàn quốc xảy ra 269 vụ cháy làm 6 người thiệt mạng trong tháng Tám

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, trong tháng Tám vừa qua, toàn quốc xảy ra 269 vụ cháy làm 6 người thiệt mạng, 8 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản ước tính 32,7 tỷ đồng.

Trong tháng Tám cũng xảy ra 3 vụ nổ, làm 2 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 755 lượt phương tiện và 4.718 lượt cán bộ, chiến sỹ chữa cháy 210/272 vụ cháy, nổ; hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, cứu được 19 người trong các vụ cháy, di chuyển và cứu được tài sản trị giá hơn 7,5 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 62/269 vụ cháy.

Cháy lớn tại một nhà xưởng sản xuất đèn cầy trong Cụm công nghiệp Tân Hội, thuộc xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh tối 2/8. (Ảnh: TTXVN phát)

So với tháng 8/2024, số vụ cháy trong tháng Tám năm nay giảm 47 vụ, số người chết tăng 5 người, số người bị thương tăng 4 người.

Cũng theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, tỷ lệ cháy vẫn tập trung cao nhất tại loại hình nhà dân với 89 vụ, chiếm 33,1%; 46 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 17,1%); 27 vụ cháy phương tiện giao thông (chiếm 10,0%); 16 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 5,9%); còn lại các loại hình cơ sở khác.

Trong số 156 vụ cháy đã làm rõ nguyên nhân, có 135 vụ có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện (chiếm 86,5%); do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 11 vụ (chiếm 7,1%); còn lại là do các nguyên nhân khác.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nỗ lực kiểm soát đám cháy lớn tại bãi xe ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội vào ngày 30/8. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Lực lượng chức năng khuyến cáo biện pháp phòng, chống cháy nổ Đối với hộ gia đình‎ - Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một ổ cắm, đảm bảo công suất truyền tải của dây dẫn không để quá tải gây cháy. - Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện. Khi sử dụng các thiết bị như bàn là, ấm điện, bếp điện, bếp từ… phải có người trông. - Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. - Không sạc pin, ắc quy, xe điện, các thiết bị điện tử qua đêm hoặc không trong tầm kiểm soát. - Phòng ngừa sự cố xảy ra nhất là với các địa điểm có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật, chủ động các biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp…‎ ‎Đối với cơ quan, doanh nghiệp‎ - Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc nhân viên, người lao động thực hiện nội quy bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy; chủ động công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.‎ - Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc và bụi trong dây chuyền công nghệ sản xuất.‎ - Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện phục vụ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có cháy, nổ xảy ra; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. - Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống giả định phù hợp với hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp.