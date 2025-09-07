Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn kho chứa hàng, thiêu rụi nhiều tài sản

Chiều 7/9, hỏa hoạn xảy ra tại một công ty nằm trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, Thành phố phố Hồ Chí Minh.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã làm nhiều tài sản bên trong của công ty này bị thiêu rụi, giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Vào 16 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ bên trong kho chứa hàng của một công ty có địa chỉ tại số 823 đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời điểm này dù đang có mưa lớn nhưng đám cháy có xu hướng bùng phát mạnh, nguy cơ cháy lan sang các khu vực cửa hàng và nhà dân xung quanh. Thời điểm xảy ra cháy, kho hàng đang đóng cửa. Do lo sợ cháy lan nên người dân sinh sống xung quanh khu vực đã cố gắng dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa, chống cháy lan.

Lực lượng chức năng cũng huy động chiếc xe nâng của một doanh nghiệp gần khu vực xảy ra hỏa hoạn để nâng cửa cuốn kho hàng, giúp lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy, nhanh chóng dập lửa.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ của hỏa hoạn trên đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

