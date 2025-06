Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ về việc triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, báo cáo xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi ban hành; tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để chỉnh trang, mở rộng khu vực Quảng trường Ba Đình tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện trước ngày 15/7.

Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện và ban hành Đề án diễu binh, diễu hành trong tháng 6/2025; tổ chức tốt việc tập luyện, hợp luyện, diễu binh, diễu hành và các nhiệm vụ liên quan; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện trước ngày 15/7.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kịch bản điều hành Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; xây dựng logo, bộ nhận diện, mẫu biểu trưng làm tặng phẩm phục vụ các cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm; xây dựng kế hoạch thành lập Trung tâm báo chí chỉ đạo, định hướng thông tin các hoạt động kỷ niệm, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và các nhiệm vụ liên quan; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện trước ngày 31/7.

Các chiến sỹ công an đang gấp rút tập luyện cho Lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu quốc tế.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch mời các đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài, lực lượng các nước tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm, trình Ban Bí thư trong tháng Sáu.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm tốt công tác y tế, có phương án chăm sóc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm; đặc biệt chú ý đến công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe của Nhân dân trước, trong và sau dịp kỷ niệm.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẩn trương tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua.

Du khách tham quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt truyền hình trực tiếp: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; Cầu truyền hình trực tiếp; Chương trình nghệ thuật đặc biệt và một số hoạt động kỷ niệm khác; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hình ảnh trong truyền hình trực tiếp các hoạt động trọng tâm, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và đưa tin các hoạt động kỷ niệm.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia trong tháng Sáu.

Trước đó, chiều ngày 12/6, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Việc tổ chức Triển lãm là nhiệm vụ rất quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bởi thông qua đó sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; tôn vinh những thành tựu to lớn của đất nước; khơi dậy niềm tin, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời gắn kết các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại, xúc tiến đầu tư và tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương giới thiệu các thành tựu nổi bật, mô hình tiêu biểu.../.

