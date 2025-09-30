Chủ chuỗi hệ thống Nông nghiệp sạch lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Thị Thu Hồng (sinh năm 1980, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Hồng vốn làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Năm 2009, Hồng mở Công ty cổ phần Bizmedia. Ngoài ra, từ năm 2015-2016, Hồng tham gia các nhóm trên mạng Facebook, trong đó có nhóm Money talk và một số nhóm khác với hơn 200 thành viên là những người tri thức hoặc từng sống, làm việc tại các nước Đông Âu.

Công ty Bizmedia của Hồng hoạt động kinh doanh thua lỗ. Hồng biết rõ tình hình tài chính thu, chi và hoạt động kinh doanh của Công ty truyền thông Bizmedia đang nợ các cá nhân và ngân hàng khoảng 69 tỷ đồng.

Để có tiền trả nợ và có vốn kinh doanh, Hồng đã thành lập hệ thống, chuỗi Nông nghiệp sạch và nhờ các nhân viên người thân, quen của mình đứng tên làm người đại diện theo pháp luật, cổ đông của công ty.

Sau đó, bị cáo sử dụng danh nghĩa pháp nhân để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư vào các mục đích mở Bảo tàng Nông nghiệp sạch, Truyền thông Nông nghiệp sạch, Tổng kho Nông nghiệp sạch, Shop Nông nghiệp sạch và các hợp đồng mượn vốn ngắn hạn bổ sung vốn cho dự án Nông nghiệp sạch với mục đích để huy động vốn của các bị hại.

Sau khi thành lập các công ty, Hồng chỉ sử dụng một phần nhỏ vào hoạt động của doanh nghiệp, còn lại sử dụng tiền trái mục đích, dùng tiền của người sau trả lợi nhuận và trả gốc cho người trước, dẫn đến không còn khả năng thanh toán.

Hồng cũng thuê người làm kế toán, tổng hợp thu chi cho toàn bộ hệ thống các công ty theo sự chỉ đạo của Hồng. Sau đó, Hồng vào nhóm Money talk đăng bài quảng cáo về hệ thống Nông nghiệp sạch hợp tác đầu tư, qua đó hứa hẹn trả lãi suất cao từ 2-3,5%/tháng.

Hồng đăng các tin bài giới thiệu mô hình và truyền thông về hệ thống Nông nghiệp sạch trên các nhóm Facebook, kêu gọi nhiều người góp vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng mượn vốn (với nhiều mục đích khác nhau).

Từ năm 2017 đến tháng 7/2022, Hồng đã huy động được tổng số tiền khoảng 230 tỷ đồng (dưới nhiều hình thức, mục đích và lãi suất khác nhau). Phần lớn là khoản mượn vốn các nhà đầu tư với số tiền hơn 113 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2021, Hồng không thanh toán lãi cho các nhà đầu tư với lý do làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh toán. Tháng 7/2022, Hồng thông báo với các nhà đầu tư là hệ thống công ty làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh khoản trả nợ được. Do vậy, các bị hại có đơn tố cáo Hồng ra Cơ quan công an.

Quá trình điều tra, thông qua dữ liệu tài khoản KIOTVIET, tài khoản kế toán, chứng từ kê khai thuế của 5 công ty, Cơ quan điều tra xác định hệ thống các công ty của Hồng kinh doanh đều thua lỗ. Chỉ riêng Công ty Bizmedia có lãi trong các năm 2014, 2015, 2018 và năm 2019. Hoạt động hệ thống Nông nghiệp sạch đều có doanh thu rất thấp.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ ngày 15/8/2017 đến ngày 2/6/2022, Hồng đã nhận tiền đầu tư và vay của 15 người bị hại, với tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, hiện đã trả hơn 124 đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 10 tỷ đồng…/.

