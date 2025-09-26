Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển 250 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

Chiều 26/9, Thiếu tá Hồ Thanh Nhã, Trưởng Công xã Ninh Giang, Hải Phòng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ trật tự an ninh ở cơ sở ngăn chặn kịp thời một người dân trong xã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Khoảng 10 giờ ngày 25/9, qua công tác nắm tình hình, lực lượng tham gia bảo vệ trật tự an ninh ở thôn Thượng Đồng thấy ông Đ.T.T (sinh năm 1959, trú tại thôn Thượng Đồng, xã Ninh Giang) đột nhiên ra Quỹ tín dụng Hồng Thái rút một số tiền lớn là 250 triệu đồng (từ trước đến nay ông T chưa bao giờ giao dịch số tiền lớn như vậy) nên đã thông báo tới lực lượng công an xã.

Nhận được tin báo, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, công an xã đã mời ông T đến trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở công an xã, ông T cho biết trước đó, có người gọi điện thoại cho ông, tự xưng là công an và thông báo ông phải nộp số tiền 250 triệu đồng để làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm.

Tin theo cuộc gọi, ông T đã rút tiền và định chuyển vào tài khoản của đối tượng lừa đảo.

Được nghe giải thích của công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ trật tự an ninh thôn, ông T đã kịp thời nhận thức được và không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản không mới song cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, gây thiệt hại lớn về tài sản, xảy ra tại nhiều địa phương trên thành phố, gây bức xúc dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Để phòng, chống loại tội phạm này, Thượng tá Nguyễn Văn Hải đề nghị người dân cần tự trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia vào môi trường mạng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trong quá trình thực hiện các hoạt động trên môi trường mạng, cần tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân, lựa chọn các ứng dụng chính thống, có nguồn gốc rõ ràng, không tự ý cài đặt các ứng dụng khi bản thân không có khả năng xác minh, đánh giá về nguồn gốc của ứng dụng.

Đồng thời, người dân cần chú ý không hoang mang hay lo sợ khi nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ tự xưng là Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... không làm theo yêu cầu khi không có căn cứ đánh giá về tính chính xác của nội dung cuộc gọi.

Người dân phải có biện pháp bảo mật an toàn thông tin cá nhân: không tự ý cung cấp, chia sẻ các thông tin liên quan đến tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber... tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân khác cho người lạ; hạn chế việc chia sẻ các thông tin cá nhân, hình ảnh của bản thân và những người trong gia đình trên không gian mạng.

Trong quá trình sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng, người dân không tự ý truy cập vào các đường link khi chưa có sự đảm bảo an toàn, tin cậy.

Đặc biệt, khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến thanh toán, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, cần tìm hiểu kỹ, tham khảo người thân hoặc các cơ quan chức năng: công an, ngân hàng, viễn thông... đảm bảo dịch vụ đó thực sự an toàn thì mới thực hiện.

Người dân cũng cần cảnh giác, không tham lam trước những lời mời chào tham gia kinh doanh, đầu tư với cam kết về lợi nhuận lớn, dễ dàng kiếm tiền trong khi chưa rõ về tổ chức đầu tư./.

