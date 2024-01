Chủ tịch Hạ viện Mỹ thảo luận vấn đề AI với lãnh đạo OpenAI

CEO Altman cho biết ông và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thảo luận những nỗ lực nhằm cân bằng giữa những lợi ích to lớn mà AI mang lại và những rủi ro đi kèm.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, ông Sam Altman - Giám đốc điều hành (CEO) công ty OpenAI (nhà sản xuất nền tảng ChatGPT) đã có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tại Đồi Capitol, để thảo luận về những rủi ro mà công nghệ trí tuệ nhân tạo gây ra.

Theo thông báo của Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ, hai bên thảo luận những tiềm năng hứa hẹn mà AI và những công nghệ khác đem lại và những rủi ro đi kèm. Chủ tịch Johnson hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của Mỹ, song cần thận trọng trước những nguy cơ tiềm tàng nảy sinh từ những loại hình công nghệ mới.

Chia sẻ với báo giới, CEO Altman cho biết ông và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thảo luận những nỗ lực nhằm cân bằng giữa những lợi ích to lớn mà AI mang lại và những rủi ro đi kèm, cũng như cách thức giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh mối quan ngại ngày càng gia tăng về những rủi ro mà AI có thể gây ra như lan truyền thông tin sai lệch và nỗi lo mất việc làm.

Hé lộ thêm nhiều bí mật trong vụ Sam Altman bị sa thải rồi phục chức tại OpenAI Ban đầu được coi là do bất đồng quan điểm về định hướng phát triển AI an toàn, việc sa thải Sam Altman một phần được thúc đẩy bởi lo ngại rằng Hội đồng Quản trị OpenAI không thể giám sát CEO này.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden lâu nay vẫn đang thúc đẩy nghị sĩ lưỡng đảng nghiên cứu và thiết lập các quy định hiệu quả để quản lý AI. Tuy nhiên, quá trình này hiện đang diễn ra chậm chạp do cả hai đảng ở Quốc hội chưa thể nhất trí được về vấn đề này.

Hồi tháng 10/2023, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các tập đoàn công nghệ phát triển hệ thống AI công bố với Chính phủ liên bang kết quả kiểm tra độ an toàn của các hệ thống AI, trước khi phát hành và đưa vào sử dụng.

Sắc lệnh này nhằm tăng cường an toàn trước những rủi ro mà AI có thể gây ra đối với an ninh quốc gia của Mỹ, các hoạt động kinh tế cũng như sự an toàn của người dùng.



Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành khu vực đầu tiên lập ra quy định rõ ràng về việc sử dụng và quản lý AI khi các nước thành viên và các nghị sĩ EU đạt được thỏa thuận chính trị về Đạo luật AI vào ngày 8/12/2023. Đạo luật này là quy định toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI./.