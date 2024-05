Chủ tịch nước gặp mặt học sinh tiêu biểu dự Chương trình 'Trại hè yêu thương'

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an tổ chức chương trình “Trại hè yêu thương,” triển khai các mô hình con đỡ đầu Hội phụ nữ Công an, con nuôi Công an xã.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 28/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt thân mật và biểu dương các cháu học sinh là con liệt sỹ công an, con đỡ đầu Hội phụ nữ Công an, con nuôi Công an xã, con cán bộ, chiến sỹ đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2023-2024.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Trại hè yêu thương” do Bộ Công an tổ chức nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và 150 cháu học sinh tiêu biểu là con em trong lực lượng công an nhân dân đến từ mọi miền của Tổ quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả công tác gia đình, trẻ em trong công an nhân dân, trong đó khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến công tác trẻ em, xây dựng gia đình cán bộ chiến sỹ công an hạnh phúc, bền vững.

Nhân dịp Tết Nguyên đán và Tháng hành động vì trẻ em hằng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em các cấp đã đề xuất trích Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân tặng quà cho trên 3.000 cháu là con cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu bị khuyết tật, bị di chứng chất độc da cam, con thương binh, liệt sỹ trong Công an nhân dân với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; kịp thời động viên, khen thưởng các cháu con cán bộ chiến sỹ đạt học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập trích từ Quỹ Khuyến học Bộ Công an.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 3.084 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được công an các đơn vị, địa phương nhận chăm sóc, hỗ trợ, trong đó có 1.886 cháu mồ côi do các nguyên nhân khác nhau được các cấp Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu nuôi dưỡng. Các chương trình và các hoạt động trên đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong giáo dục, chăm sóc trẻ em. Hầu hết các con đỡ đầu, các cháu con của cán bộ, chiến sỹ công an học tập, rèn luyện tốt, chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, có ý thức xây dựng cộng đồng; nhiều cháu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, tiêu biểu.

Thay mặt các cháu học sinh tham gia buổi lễ, cháu Nguyễn Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 11 ở Bình Thuận đã có những chia sẻ đầy xúc động về những khó khăn trong cuộc sống sau khi mất cả bố, mẹ từ sớm và phải ở với bà, song đại dịch COVID-19 cũng đã cướp đi người thân nhất của em và từ đó cuộc sống của em gặp vô vàn khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, Hội phụ nữ Công an tỉnh Bình Thuận đã đứng ra nhận hỗ trợ nuôi dưỡng và chính tình yêu vô bờ bến của "các mẹ" đã giúp em lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.

Sự đồng hành của phụ nữ công an tỉnh đã giúp em không còn đơn độc trong cuộc sống và là động lực giúp em phấn đấu để đạt được những kết quả xuất sắc trong học tập.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu động viên và biểu dương các thanh thiếu niên tiêu biểu là con cán bộ chiến sỹ công an. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi đây là cuộc gặp đầu tiên với các cháu ở cương vị Chủ tịch nước, đồng thời mong muốn các cháu tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, thực hiện tốt những lời dạy của Bác Hồ; nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đạt nhiều kết quả trong học tập, tiếp bước cha, anh xây dựng và bảo vệ đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an tổ chức chương trình “Trại hè yêu thương,” triển khai các mô hình con đỡ đầu Hội phụ nữ Công an, con nuôi Công an xã. Đây là những chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ hội để các cháu là con liệt sỹ, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi với tinh thần yêu thương, cảm thông và đoàn kết, vượt qua khó khăn, phát huy thành tích để ngày càng tiến bộ, vươn lên thành những công dân có ích.

Chủ tịch nước khẳng định việc thực hiện chính sách xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo thân nhân gia đình liệt sỹ, nhất là các cháu thiếu niên, nhi đồng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta; đồng thời là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã, đang và sẽ luôn dành tất cả tình yêu thương và những gì quý giá nhất cho trẻ em với tinh thần “Trẻ em như búp trên cành.”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các tổ chức xã hội, chính quyền các cấp và nhân dân đã trực tiếp đỡ đầu, nhận nuôi và dạy hàng nghìn các cháu có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khen ngợi các cháu là con liệt sỹ, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu đạt thành tích quốc gia, quốc tế, bằng nghị lực và ý chí quyết tâm cao đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em rất thiết thực, thể hiện sức sáng tạo, tận tâm, tiên phong vì cộng đồng, vì cuộc sống tốt đẹp cho trẻ em, như chương trình “Mùa xuân cho em,” “Phẫu thuật nụ cười,” “Cùng em đến trường”... Đây là những chương trình có ý nghĩa rất thiết thực, đã hỗ trợ nhiều mặt cho các cháu từ thể chất đến tinh thần, giúp các cháu khắc phục khó khăn, tiếp cận với các điều kiện để phát triển toàn diện.

Đề cập tới công tác giáo dục, đào tạo và chăm lo thế hệ trẻ, Chủ tịch nước đề nghị, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo Đoàn các cấp tích cực, chủ động thực hiện và tham gia giám sát Luật Trẻ em năm 2016; thực hiện tốt vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em.

Đối với Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng cần tích cực thực hiện vai trò, trách nhiệm trong hỗ trợ cha, mẹ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, đồng thời tiếp tục phát động, duy trì hiệu quả, lan tỏa các phong trào, mô hình thiết thực trong chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, nhất là con thương binh, liệt sĩ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về trẻ em trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Theo Chủ tịch nước, các lực lượng công an, quân đội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời duy trì triển khai các chương trình, phong trào thiết thực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cháu là con liệt sỹ, đặc biệt là tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các thanh thiếu niên tiêu biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là tình cảm của cá nhân Chủ tịch nước đối với lực lượng Công an nhân dân và công tác gia đình, trẻ em trong Công an nhân dân; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cụ thể hoá và triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến chỉ đạo và phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác gia đình, an sinh xã hội, chăm lo cho các cháu con liệt sỹ, con đỡ đầu, con nuôi Công an xã, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đã tặng quà cho các cháu là con liệt sỹ công an, con đỡ đầu Hội phụ nữ Công an, con nuôi Công an xã, con cán bộ, chiến sỹ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.

