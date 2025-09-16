Chính trị

Chủ tịch nước sẽ dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 21 đến ngày 24/9/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ./.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Củng cố hợp tác an ninh giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực.