Chủ tịch nước sẽ dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 21 đến ngày 24/9/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ./.
Lãnh đạo Liên hợp quốc và học giả quốc tế đánh giá cao thành tựu của Việt Nam
Lãnh đạo Liên hợp quốc tự hào trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, khi từ một quốc gia cần được viện trợ đã vươn lên trở thành một nước ngày càng phát triển.