Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Ukraine

Ngày 23/9, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha.

Hai cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động bên lề nhân tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun, hai bên khẳng định mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục đến du lịch, giao lưu nhân dân.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Bộ trưởng Cho Hyun và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ, thu xếp thành công chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Hàn Quốc tháng 8 vừa qua, là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục thúc đẩy, tạo đột phá trong quan hệ hai nước.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước tiếp tục cụ thể hóa triển khai các thỏa thuận và cam kết đạt được nhân chuyến thăm, đồng thời nghiên cứu mở rộng hơn nữa hợp tác trên lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục-đào tạo.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc tại khu vực.

Bộ trưởng Cho Hyun nhất trí với những đề xuất của quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung và bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Cho Hyun cũng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung cũng đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha.

Ông Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện với Ukraine. Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có Ukraine, đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam là bạn của cả Nga và Ukraine. Việt Nam duy trì nhất quán lập trường cân bằng và khách quan trong xung đột Nga-Ukraine, và cho rằng tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia các nỗ lực trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột Nga-Ukraine với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha khẳng định Ukraine coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, đồng thời cảm ơn lập trường khách quan, xây dựng của Việt Nam.

Hai bên cũng chia sẻ nhu cầu duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương thông qua tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp cũng như tìm kiếm biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm tiếp tục phát triển hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đáp ứng lợi ích của hai nước./.

