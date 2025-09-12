Chiều 12/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược; đánh giá cao những tiến triển thực chất trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2023. Hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp. Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư tiếp tục phát triển ổn định; hai bên duy trì đối thoại thường xuyên về vấn đề thuế đối ứng. Quan hệ an ninh-quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh cũng có nhiều tiến triển.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng như vai trò của Đại sứ Knapper trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả chương trình nghị sự mà lãnh đạo cấp cao và các cấp làm việc của hai nước đã nhất trí.

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai nước tiếp tục giữ đà phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump; cảm ơn Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam đã quan tâm thúc đẩy hợp tác song phương, cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa thuận thương mại quốc tế, ưu tiên tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam.

Đại sứ khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam hướng tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học-công nghệ cao; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các trụ cột hợp tác khác như khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục, y tế, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia…./.

