Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ ASEAN và Timor-Leste

Ngày 11/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội đến chào và chúc mừng nhân dịp được giao giữ chức Quyền Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thay mặt Đại sứ, Đại biện các nước Đông Nam Á tại Hà Nội, Đại sứ Malaysia Dato’ Tan Yang Thai, nước Chủ tịch ASEAN 2025, chuyển lời chúc mừng nhiệt liệt và lời thăm hỏi chân tình của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia và các nước Đông Nam Á tới Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng lần đầu tiên gặp Đại sứ, Đại biện các nước Đông Nam Á trên cương vị mới; cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Bộ trưởng Ngoại giao và Đại sứ các nước ASEAN và khẳng định Đông Nam Á luôn là gia đình của những người anh em láng giềng gần gũi, gắn bó thân thiết của Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng cũng đã có những chia sẻ thân tình với các Đại sứ, Đại biện về các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân của Việt Nam thời gian qua, cũng như các định hướng phát triển phát triển đất nước, đặc biệt là quan hệ chính trị, ngoại giao trong thời gian tới.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Malaysia đảm nhận thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2025, tiếp tục dẫn dắt ASEAN đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là việc thông qua Tầm nhìn ASEAN 2045 và 4 Kế hoạch chiến lược cùng nhiều sáng kiến thiết thực; tin tưởng Malaysia sẽ hoàn thành xuất sắc năm Chủ tịch ASEAN 2025 với nhiều thành công hơn nữa.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. (Ảnh: TTXVN)

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại và luôn nỗ lực hết mình cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên thế giới.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong bối cảnh xung đột, căng thẳng, diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, các nước thành viên ASEAN cần tiếp tục chung tay giữ vững thành quả đã đạt được, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất để đưa ASEAN phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Quyền Bộ trưởng cũng hoan nghênh Timor-Leste sắp trở thành thành viên chính thức của gia đình ASEAN; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tích cực phối hợp cùng các nước thành viên hỗ trợ Timor-Leste tham gia hiệu quả, bắt kịp tiến độ phát triển của toàn khối.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ mong muốn các Đại sứ, Đại biện sẽ luôn là cầu nối quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Đông Nam Á, góp phần cùng nhau xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, hạt nhân của hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Đại sứ Malaysia và các Đại sứ, Đại biện đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như trong xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; tin tưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, giúp nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế./.

Việt Nam tích cực tham gia chuẩn bị cho chuỗi Hội nghị Cấp cao ASEAN Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu, đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng vào các hội nghị tại Malaysia.