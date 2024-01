Chủ tịch Quốc hội: Doanh nghiệp, người lao động là trung tâm của mọi quyết sách

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời ý kiến cử tri. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng 6/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc với đông đảo cử tri là công nhân, người lao động.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan... cùng dự.

Các ý kiến cử tri là công nhân, người lao động thành phố Cảng đánh giá cao hoạt động của Quốc hội nói chung và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nói riêng, với những phương thức hoạt động mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Sau khi nghe ý kiến cử tri phát biểu và lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan trao đổi, giải đáp những nội dung cụ thể, phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trong không khí những ngày đầu Năm mới 2024 và chào đón Xuân Giáp Thìn gặp gỡ, tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, người lao động thành phố.

Đây là cuộc tiếp xúc cử tri rất đặc biệt và ý nghĩa vì được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2024); diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (12/2023); cũng là cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (dự kiến từ 15-18/1/2024) với nhiều nội dung quan trọng (xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước…).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đội ngũ công nhân Hải Phòng hình thành từ sớm, có vai trò quan trọng trong quá trình thành lập Đảng bộ Hải Phòng - một trong các Đảng bộ ra đời sớm ở nước ta.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2023 có sự tăng trưởng cao so cùng kỳ, một số chỉ tiêu trong tốp đầu của cả nước (GRDP đạt 10,34%, đứng thứ 5 cả nước và duy trì tăng trưởng 2 con số trong 9 năm liền; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14% so với cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,623 tỷ USD, bằng 174% so với cùng kỳ; chỉ số PCI xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố…).

Hải Phòng là điểm sáng của cả nước trong giải ngân vốn đầu tư công; các hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi rõ nét; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo và phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống của công nhân, người lao động.

Đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh có thể coi cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề lần đầu tiên của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lần này là Diễn đàn Người lao động trong phạm vi toàn thành phố, là dịp rà soát các văn bản, nhất là những vấn đề liên quan đến lao động, việc làm, sinh kế của người dân, về đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp…

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ doanh nghiệp, người lao động là trung tâm của mọi quyết sách. Cho biết tháng 9/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, từ đó đến nay, tình hình có nhiều chuyển biến rất tốt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng về cơ bản, các vấn đề cử tri nêu đều đã được luật hóa và nằm trong các Nghị quyết do Quốc hội ban hành.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, cơ quan hữu quan cần tiếp tục quy định chi tiết, có những hướng dẫn cụ thể để sớm đưa các văn bản trên đi vào cuộc sống.

Nhấn mạnh tăng lương luôn là vấn đề rất khó, Chủ tịch Quốc hội cho biết Đảng, Nhà nước có chính sách xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ để bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững. Tiền lương tối thiểu là mức sàn mà doanh nghiệp không được trả thấp hơn. Tiền lương thực tế của người lao động do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận, hầu hết là cao hơn so với mức lương tối thiểu.

Từ 1/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được cải cách đồng bộ trong cả khu vực công và khu vực tư, hướng tới tiền lương khu vực công tiệm cận với tiền lương khu vực sản xuất.

Chia sẻ nội dung này với cử tri, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Nhà nước không can thiệp vào việc ban hành thang bảng lương của các doanh nghiệp nhưng có trách nhiệm đưa ra mức lương tối thiểu làm căn cứ để người sử dụng lao động với người lao động thương thảo, thỏa thuận, làm sao không được thấp hơn mức lương tối thiểu này. Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6% (thời gian áp dụng từ 1/7/2024).

Chia sẻ với ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong thời đại kỷ nguyên số, quan hệ lao động sẽ rất đa dạng. Cùng với lao động chính thức, đã xuất hiện nhiều công ty cho thuê lao động, hình thức làm việc online tại nhà hay một ngày, người lao động có thể làm cho nhiều đối tác khác nhau, công ty công nghệ hoạt động trên nền tảng ứng dụng App… Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được các cơ quan chức năng xây dựng, cập nhật thêm nhiều quy định mới. Đáng chú ý như các quy định liên quan đến nhóm lao động không chính thức, không có giao kết lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp...

Tại cuộc tiếp xúc, lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội đã giải đáp về chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, người lao động trong khu công nghiệp. Làm sao để đúng đối tượng và giá mua, Luật Nhà ở có những quy định rất cụ thể. Do đó, chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát. Người lao động thuê hay mua nhà ở xã hội cần tăng cường giám sát, phát hiện vi phạm kịp thời kiến nghị với chính quyền. Cùng với đó, Quốc hội tăng cường giám sát theo thẩm quyền để có kiến nghị kịp thời.

Liên quan đến Luật Nhà ở 2023, Điều 91 quy định công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà lưu trú. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân. Đây là chính sách mới, cùng với quy định trong luật, Chính phủ sẽ quy định điều kiện về đảm bảo an toàn môi trường, quy mô, tỷ lệ diện tích đất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, đảm bảo linh hoạt, phù hợp thực tiễn, đồng thời với hiệu lực của Luật khi được thi hành (1/1/2025) để áp dụng, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công nhân.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ… đã có những chia sẻ, giải đáp với công nhân, người lao động về xây dựng thiết chế văn hóa, chính sách ưu đãi hai lần thuế đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, chính sách thu hút trọng dụng nhân tài, nghiên cứu kết hợp đào tạo nguồn nhân lực biển…

Nhân dịp đón Năm mới 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trao quà tặng 200 đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, đại diện một số bộ, ngành đã tham dự Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại phường Tràng Cát, quận Hải An (Happy Home Tràng Cát). Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất tại Hải Phòng, cung cấp 4.300 căn nhà, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn người lao động tại địa phương.

Dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.800 tỷ đồng, tọa lạc tại Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. Tổng diện tích của Happy Home Tràng Cát là hơn 28ha, được quy hoạch hạ tầng đồng bộ, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7-9 tầng với hơn 4.000 căn hộ.

Các khu vực thấp tầng được thiết kế có hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích hiện đại như: các khu tập thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn hoa, cây xanh.../.

