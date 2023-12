CLV tăng vai trò giám sát của Quốc hội trong bảo đảm quốc phòng, an ninh

Đoàn đại biểu Việt Nam dự Phiên toàn thể thứ nhất Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp diễn ra Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, chiều 5/12, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Phiên họp với chủ đề “Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội CLV đối với các công tác quốc phòng, an ninh nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định."

Tham dự sự kiện có Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội Lào Vongsak Phanthavong; Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng và Dịch vụ dân sự Quốc hội Campuchia Kep Chuktema cùng đông đảo các đại biểu đến từ ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam.

Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh Quốc hội ba nước có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động giám sát nói chung và giám sát về quốc phòng, an ninh nói riêng, theo đó cần phát huy hơn nữa chức năng giám sát của quốc hội ba nước để thúc đẩy chính phủ của mỗi nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận về quốc phòng, an ninh đã được ký kết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực Tam giác Phát triển CLV.

Phiên toàn thể thứ nhất Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đề nghị ba Quốc hội tiếp tục nâng cao vai trò Quốc hội, nhất là trong việc giám sát, đôn đốc thúc đẩy các dự án hợp tác giữa ba nước và giữa ba nước với quốc tế.

Việt Nam đề nghị chính phủ các nước CLV thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới của ba nước, làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra song phương bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc giới; phối hợp trao đổi thông tin và đấu tranh xử lý các loại tội phạm xảy ra trong khu vực biên giới giữa ba nước, đặc biệt là các hoạt động khủng bố, chống phá chính quyền của ba nước.

Cùng với đoàn Việt Nam, đoàn Campuchia và Lào kiến nghị tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận song phương đã ký kết, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác đầu tư, thương mại, quản lý cư trú; thúc đẩy việc triển khai đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế để giải quyết các vấn đề về quốc phòng, an ninh; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Tam giác Phát triển CLV; xác định, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin và hoạt động của ba ủy ban nhằm phối hợp thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận đã được ký kết.

Tại phiên họp, ba bên đã nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác về phòng chống tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người, bổ sung hợp tác về vấn đề an ninh nguồn nước, hợp tác trong rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh./.