Công an An Giang triệt phá đường dây đánh bạc trái phép quy mô lớn

Các đối tượng tại Cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 4/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, đề quy mô lớn trên địa bàn hai huyện Châu Thành và Châu Phú; đồng thời ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra cùng về hành vi “Đánh bạc."

Các quyết định trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Năm đối tượng trên đều trú tại tỉnh An Giang gồm Võ Thị Diệu (sinh năm 1988), Phạm Thị Kim Ngân (sinh năm 1990), Nguyễn Ngọc Thiện (sinh năm 2001) cùng trú huyện Châu Thành; Võ Văn Toàn (sinh năm 1995), Phan Thị Diệu Hiền (sinh năm 1987) cùng trú huyện Châu Phú.

Trước đó, ngày 23/12/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an một số địa phương đồng loạt khám xét khẩn cấp 10 địa điểm trên địa bàn hai huyện Châu Phú và Châu Thành.

Qua khám xét, lực lượng công an bắt giữ 14 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán, giao, nhận số lô, số đề. Tang vật thu giữ trên 650 triệu đồng tiền mặt, 16 điện thoại di động các loại, 2 đầu CPU cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Ngay sau đó, đã có nhiều đối tượng liên quan đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Bước đầu, Công an tỉnh An Giang xác định đường dây lô, đề này hoạt động từ tháng 1/2023 đến nay, thu hút nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh tham gia. Phương thức hoạt động của các đối tượng là chuyển số lô, số đề qua mạng xã hội Zalo, sau đó chuyển tiền thắng, thua qua tài khoản ngân hàng, quy mô giao dịch khoảng 6 tỷ đồng/tháng.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang, kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc này nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật./.

