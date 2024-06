Công an thông tin về việc hồ sơ bồi thường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu bị tẩy, sửa

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hơn 110 hồ sơ bồi thường tại Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu không có dấu hiệu tội phạm.

Hồ sơ bồi thường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa. (Nguồn: Vnews)

Liên quan đến vụ việc hơn 110 hồ sơ bồi thường tại Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa có dấu hiệu chỉnh sửa, giả mạo chữ ký, tẩy xóa, ngày 5/6, tại Hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 5 tháng đầu năm 2024, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu qua xác minh, lực lượng chức năng xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Theo Đại tá Trần Tiến Đạt, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an địa phương vào cuộc xác minh, bước đầu xác định các tờ khai là do người dân tự kê khai với Ủy ban nhân dân phường Phước Tân; chưa có dấu hiệu cán bộ tiếp tay để tẩy xóa, làm sai lệch hồ sơ để người dân nhận tiền đền bù, hỗ trợ.

Hướng xử lý các hồ sơ này là trả lại tờ khai để người dân kê khai lại. Cơ quan công an sẽ tập trung làm rõ những tờ khai nào có tình trạng cố tình kê khống.

Về vụ việc này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết Sở đã rà soát các hồ sơ, những sai sót trong hồ sơ chỉ mang tính kỹ thuật, người dân sẽ được hướng dẫn để kê khai lại cho chính xác.

Sai sót là do người dân, lực lượng tổ chức thực hiện chưa chuyên nghiệp nên để xảy ra tình trạng tẩy, sửa hồ sơ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh có hay không tình trạng cố tình tẩy, sửa hồ sơ.

Trước đó, quá trình kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tại Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân phát hiện hơn 110 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa, thay đổi chủ sở hữu tài sản, giả mạo chữ ký, tẩy xóa, viết lại giấy mua bán đất bằng giấy viết tay, điều chỉnh thời gian sở hữu đất, tài sản.

Phường đã thông báo để các trường hợp có hồ sơ nêu trên cung cấp giấy tờ nhằm hoàn thiện hồ sơ. Nhưng sau đó rất ít trường hợp chứng minh được tài sản, bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của ngành chức năng.

Cuối tháng 5/2024 vừa qua, cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài gần 54km, từ Đồng Nai đến Bà Rịa-Vũng Tàu, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km.

Để thực hiện Dự án, Đồng Nai phải thu hồi gần 290ha đất của hàng nghìn hộ tại 11 xã, phường thuộc thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành./.

