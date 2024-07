Công an triệt phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi

Các đối tượng tại Cơ quan Công an tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giữ hình sự 8 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Đây là vụ án có quy mô lớn, trên phạm vi cả nước, với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 11/7, các tổ công tác của lực lượng Công an ở các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt tấn công, bắt giữ 8 đối tượng gồm Trần Đình Thắng (sinh năm 1980), Đoàn Quốc Hoàng (sinh năm 1987), Lê Văn Pháp (sinh năm 1993), Lê Nguyễn Việt Thịnh (sinh năm 1991), Nguyễn Khắc Đại (sinh năm 1982), Nguyễn Khánh Ninh (sinh năm 1984), Trương Minh Khang (sinh năm 1996) cùng trú tại tỉnh Phú Yên và Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1993), trú tại thành phố Đà Nẵng.

Qua quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng trên, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện dùng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ đầu tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng trên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web bong88.com. Số tiền mà các "con bạc" đã giao dịch qua tài khoản ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trần Đình Thắng và Đoàn Quốc Hoàng được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này. Vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nam Đàn phát hiện trên địa bàn huyện có ổ nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn; trong đó, nổi lên đối tượng Trần Văn Quang (sinh năm 1989), trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, thường xuyên cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn các xã Nam Anh, Nam Xuân, thuộc huyện Nam Đàn để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.

Các đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng bị Công an huyện Nam Đàn bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau một thời gian điều tra, ngày 7/7, Công an huyện bắt giữ đối tượng Trần Văn Quang cùng các đối tượng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1989), Hồ Việt Trung (sinh năm 1992), đều trú tại xã Nam Anh; Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1991), Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1993), Nguyễn Hữu Luận (sinh năm 1993), đều trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, Công an thu giữ 10 điện thoại di động, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng 50 triệu đồng.Mở rộng điều tra, ngày 8/7, Công an huyện Nam Đàn tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Hải (sinh năm 1990) và Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1991), đều trú tại xã Nam Anh về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh trực tuyến qua ứng dụng Sunwin.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, một máy tính xách tay. Điều tra ban đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng gần một tỷ đồng.

Tiếp đến ngày 10/7, Công an huyện Nam Đàn bắt giữ đối tượng Ngô Công Vinh (sinh năm 1993) và Hồ Viết Việt (sinh năm 1989), đều trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã cho các đối tượng có hành vi đánh bạc trên vay tiền với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108%/năm, thu lợi bất chính số tiền 76 triệu đồng.

Công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân về thành tích đấu tranh triệt xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra Quyết định khen thưởng đột xuất tập thể Công an tỉnh Bạc Liêu và 5 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công triệt xóa đường dây cá cược bóng đá quy mô lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 10/7, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng lợi dụng không gian mạng tổ chức cá cược bóng đá dựa theo kết quả Giải vô địch châu Âu (Euro 2024) và Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2024), do Giang Trọng Hiếu (sinh năm 1991, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) cầm đầu.

Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tang vật có liên quan. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, tổng số tiền các đối tượng dùng để cá cược thông qua các trận bóng là hơn 10 tỷ đồng.

Biểu dương thành tích đạt được của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ghi nhận Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai các kế hoạch, chương trình công tác, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trên không gian mạng, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương./.

