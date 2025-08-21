Công nghệ

Công ty DeepSeek ra mắt mô hình Trí tuệ Nhân tạo nâng cấp V3.1

Vân Oanh
Công ty khởi nghiệp Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Trung Quốc DeepSeek ngày 21/8 đã cho ra mắt DeepSeek-V3.1, phiên bản nâng cấp mới nhất của mô hình AI do công ty tự phát triển.

Theo thông báo được công bố trên nền tảng WeChat, DeepSeek-V3.1 được thiết kế với cấu trúc suy luận kết hợp các mô hình khác nhau để đưa ra câu trả lời, cho phép tăng tốc độ xử lý, nâng cao khả năng tư duy và đặc biệt là cải thiện sức mạnh vận hành như một tác nhân tự động.

Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực cạnh tranh của các công ty công nghệ Trung Quốc trước làn sóng bùng nổ AI toàn cầu.

Ngoài ra, DeepSeek cũng cho biết kể từ ngày 6/9 sẽ điều chỉnh chi phí sử dụng API - nền tảng cho phép các nhà phát triển ứng dụng sản phẩm web tích hợp mô hình AI của công ty này.

Đầu năm nay, DeepSeek đã gây chấn động giới công nghệ khi tung ra các mô hình AI có khả năng cạnh tranh cao với các sản phẩm quốc tế như ChatGPT của OpenAI mà chỉ có chi phí vận hành rất thấp.

Việc ra mắt phiên bản nâng cấp DeepSeek-V3.1 lần này diễn ra sau hai bản cập nhật gần đây đối với các mô hình cốt lõi của công ty, bao gồm bản cập nhật mô hình R1 vào tháng 5 và bản nâng cấp đầu tiên của dòng V3 vào tháng 3./.

