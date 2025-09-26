Đại học Quốc tế Miền Đông chào đón gần 1.500 tân sinh viên khóa 2025

Ngày 26/9, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông EIU (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ hội Chào đón Tân sinh viên Khóa 2025. Sự kiện quan trọng này không chỉ đánh dấu bước khởi đầu mới của gần 1.500 gương mặt trẻ đầy tiềm năng mà còn thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần gắn kết cho một năm học đầy hứa hẹn.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Tiến sĩ Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Nhà trường, đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các tân sinh viên. Ông khẳng định, với lợi thế là thành viên của Tập đoàn Becamex, EIU sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu hàng đầu của EIU là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thạo ngoại ngữ, đáp ứng một cách thiết thực nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực trọng điểm phía Nam như Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông điệp này như một lời hứa về một môi trường học tập năng động, gắn liền với thực tiễn, mở ra cánh cửa vững chắc cho tương lai nghề nghiệp của sinh viên.

Tiến sĩ Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng EIU, phát biểu tại buổi lễ chào mừng các tân sinh viên. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Một trong những điểm nhấn đầy cảm hứng của buổi lễ là lễ vinh danh và trao thưởng cho các thủ khoa đầu vào của Khóa 2025. Đặc biệt, Nhà trường đã trao tặng những suất học bổng toàn phần cho chuyến kiến tập tại Singapore – một cơ hội quý giá để các sinh viên xuất sắc được trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế, tích lũy kiến thức và kỹ năng thực tế ngay từ những ngày đầu đại học. Phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn là minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo toàn cầu và khuyến khích tinh thần vươn lên không ngừng của EIU.

Tân sinh viên Chu Gia Hân, thủ khoa ngành Kinh tế, chia sẻ: “Ba tuần nhập học vừa qua thực sự là những trải nghiệm tuyệt vời. Từ chương trình định hướng đầy đủ đến những chuyến tham quan doanh nghiệp thiết thực, tất cả đã giúp em củng cố niềm tin rằng EIU chính là ngôi nhà tri thức lý tưởng để em theo đuổi ước mơ”. Những lời tâm sự chân thành ấy phản ánh một môi trường sư phạm thân thiện, chú trọng trang bị cho sinh viên hành trang vững chắc ngay từ những bước đi đầu tiên./.

Nhiều tiết mục chào mừng sôi động, bắt nhịp xu hướng chào đón tân sinh viên. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)