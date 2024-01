Đại sứ Canada Shawn Steil: Việt Nam được coi là một đối tác đáng tin cậy

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil ngày 23/5/2023. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Việt Nam và Canada vừa khép lại một năm bận rộn với nhiều hoạt động đa dạng cả về quy mô lẫn hình thức để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2023).

Trả lời phỏng vấn TTXVN về những thành tựu trong quan hệ song phương cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước nhân dịp Năm Mới 2024, Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil cho rằng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã chứng kiến quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng trên tất cả các mặt. Canada rất tự hào về những đóng góp và hỗ trợ của mình vào sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong hơn 50 năm qua.

“Trên thực tế, năm 2017, lãnh đạo hai nước đã quyết định thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện, xác định đầy đủ những lĩnh vực mà chúng ta nên hợp tác hơn nữa. Vì vậy, nhìn lại giai đoạn từ 2017 đến nay, có thể thấy rằng hai nước đã thực sự tăng cường quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực theo hướng mở rộng và toàn diện, cụ thể là về thương mại, chính trị, quốc phòng và an ninh, khoa học và sáng tạo, giáo dục và giao lưu nhân dân,” Đại sứ Shawn Steil nói.

Đại sứ Shawn Steil cho biết mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia từ năm 2020 trên tất cả những lĩnh vực, hai nước đã chứng kiến sự phát triển đáng kể trong quan hệ.

“Trên cơ sở đó, tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta bắt đầu xem xét đến việc làm thế nào để quan hệ song phương vững mạnh giữa Canada và Việt Nam có thể trở thành một động lực tích cực cho sự thay đổi trên thế giới,” Đại sứ Shawn Steil nhận xét.

Đánh giá về quan hệ thương mại giữa hai nước, Đại sứ Shawn Steil cho biết Canada hiện là một trong 10 quốc gia nhập khẩu nhiều sản phẩm của Việt Nam nhất trên toàn cầu.

Nhờ có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thương mại giữa Việt Nam và Canada đã có sự tăng trưởng ấn tượng và phần lớn hàng hóa là của Việt Nam xuất khẩu sang Canada.

“Hiện nay, nhiều loại thực phẩm chất lượng cao của Canada đã được xuất sang Việt Nam do người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm các loại thực phẩm chất lượng cao, an toàn và bổ dưỡng. Canada đang cung cấp những thực phẩm đó, do vậy, xuất khẩu của Canada sang Việt Nam đang tăng. Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy và khuyến khích xuất khẩu từ Canada sang Việt Nam để theo kịp sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam,” Đại sứ Shawn Steil bày tỏ.

Theo Đại sứ Shawn Steil, đầu tư là một lĩnh vực thế mạnh khác giữa hai nước. Canada là nhà đầu tư lớn thứ 14 ở Việt Nam, nhưng giữ ở mức tương đối ổn định trong một thời gian khá dài.

“Chúng ta cần có sự đột phá hơn nữa về cơ hội để xây dựng các chuỗi cung ứng, các chuỗi giá trị, không chỉ trao đổi hàng hóa, mà thực sự trở thành những đối tác bình đẳng trong việc cung cấp các sản phẩm công nghệ và dịch vụ khác trên toàn cầu. Chúng ta cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa thông qua đầu tư,” Đại sứ Shawn Steil nói.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada tối 24/8/2023, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong việc xây dựng một tương lai xanh theo Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Canada đang theo đuổi, Đại sứ Shawn Steil cho rằng đây là thời điểm chiến lược để Việt Nam đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Nhưng điều này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đáng kể, cũng như môi trường pháp lý và công nghệ.

Việc Canada chú trọng vào một tương lai xanh và bền vững ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là sự thừa nhận rằng tốc độ tăng trưởng cao ở khu vực này trên thế giới cũng đi kèm với nhiều rủi ro. Những rủi ro đó xoay quanh việc đảm bảo rằng mọi người đều hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế và môi trường không bị tổn hại.

Canada có kinh nghiệm trong tất cả những lĩnh vực này. Vì vậy, chúng tôi đang làm việc thông qua viện trợ phát triển và tư vấn để đảm bảo rằng Việt Nam có cơ hội tiếp cận công nghệ hàng đầu thế giới - Đại sứ Shawn Steil nói.

Theo ông Shawn Steil, 2023 là một năm đặc biệt đối với Việt Nam và việc Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếp đón nguyên thủ của hai nước lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc trong năm này là một dấu hiệu cho thấy Việt Nam thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới.

“Tôi cho rằng chúng ta cũng thấy được thành công đó thông qua phát triển kinh tế và đầu tư. Các nhà đầu tư đang tìm đến Việt Nam như là một điểm đến đầu tư an toàn trong bối cảnh thế giới đầy biến động cả về mặt kinh tế và an ninh,” Đại sứ Shawn Steil nhận xét và nói thêm rằng “Việt Nam được coi là một đối tác đáng tin cậy” và đó là tài sản quý giá mà Việt Nam đã khai thác thành công trong suốt năm qua.

Đại sứ Shawn Steil nhấn mạnh rằng Việt Nam đã hội nhập rất đầy đủ vào hệ thống quốc tế và đang thấy được những lợi ích của việc hội nhập đó đối với người dân. Canada muốn hợp tác với Việt Nam để đảm bảo rằng những lợi ích đó sẽ được bền vững trong tương lai.

Chia sẻ về cảm nhận của mình khi đón Tết nguyên đán ở Việt Nam, Đại sứ Shawn Steil cho biết cá nhân ông rất thích ở lại Hà Nội và trải nghiệm không khí sôi động trên các con phố ở Hà Nội vì Tết là một khoảng thời gian đặc biệt.

“Một trong những việc tôi thích làm trong năm là tổ chức tiệc Tết cho toàn bộ nhân viên Đại sứ quán và gia đình của họ,” ông Shawn Steil bày tỏ và nói thêm rằng ông “mong đợi được tặng quà Tết cho trẻ em và chứng kiến niềm vui của các em trong khoảng thời gian thực sự kỳ diệu này trong năm”./.