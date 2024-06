Đại sứ Caroline Beresford: Phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-New Zealand

Theo Đại sứ Rachel Beresford, Việt Nam và New Zealand kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 là dấu mốc mở ra những lĩnh vực hợp tác trọng tâm mới cho quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro ngày 11/3/2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 19/6 đánh dấu kỷ niệm 49 năm ngày Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2024).

Nhân dịp này, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Rachel Beresford đã cuộc trao đổi với báo chí về triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Mở ra những lĩnh vực hợp tác trọng tâm mới

Đại sứ Caroline Rachel Beresford đánh giá quan hệ Việt Nam-New Zeland là mối quan hệ quan trọng, sâu sắc và rộng khắp.

Theo Đại sứ, những người Việt Nam đã học tập hoặc du lịch đến New Zealand chính là "một sự kết nối tuyệt vời, đóng góp quan trọng" vào mối quan hệ hai nước.

“Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm là lời Cảm ơn. Cảm ơn vì đã ủng hộ New Zealand; cảm ơn vì đã học tập ở New Zealand và tiếp tục gửi con em mình đến với đất nước chúng tôi. New Zealand rất quan tâm đến sinh viên Việt Nam và chúng tôi muốn thấy con số sinh viên ngày càng tăng lên, đồng nghĩa với việc tăng cường sự hiểu biết và lòng tin giữa hai quốc gia để cùng hướng đến tương lai,” Đại sứ nhấn mạnh.

Năm 2025, hai nước kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Theo Đại sứ Caroline Rachel Beresford, dấu mốc này sẽ mở ra những lĩnh vực hợp tác trọng tâm mới cho quan hệ song phương. Đó là những lĩnh vực thế mạnh và lợi thế cạnh tranh của hai nước, từ đó kết nối và hỗ trợ lẫn nhau.

Ví dụ, New Zealand có ngành công nghệ nông nghiệp hàng đầu thế giới; trong khi Việt Nam thực sự cần những công nghệ đó, đặc biệt là ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - nơi đang bị đe dọa bởi nhiều vấn đề môi trường khác nhau.

Vì vậy, theo Đại sứ, trong tương lai, mối quan hệ song phương cần tập trung những lĩnh vực mà hai bên có thể bổ trợ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng mong muốn chứng kiến mối quan hệ phát triển và mở rộng sang các lĩnh vực mới như số hóa, công nghệ khoa học vũ trụ…

Hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương

Việt Nam và New Zealand đã đặt mục tiêu sớm đạt 3 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương. Để đạt được mục tiêu này, Đại sứ Caroline Rachel Beresford cho biết ưu tiên của New Zealand là thực hiện đầy đủ các cam kết thương mại mà hai nước đã có, ví dụ như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) hay Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...

“Điều chúng ta cần làm là đảm bảo có thể tận dụng tối đa hiệu quả các thỏa thuận này, bằng cách hỗ trợ phát huy thế mạnh của mỗi nước. Ví dụ, một lĩnh vực có thể tạo sự khác biệt lớn là New Zealand với kinh nghiệm lâu năm đang hỗ trợ Việt Nam triển khai chứng nhận kiểm dịch điện tử nhằm đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa, dịch vụ tại cửa khẩu,” Đại sứ chia sẻ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ New Zealand Caroline Rachel Beresford. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại sứ Caroline Rachel Beresford cho biết trong nhiệm kỳ của mình, bà sẽ nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ có nhiều hơn các công ty New Zealand đến đầu tư vào Việt Nam.

Là một quốc gia phát triển mạnh về nông nghiệp, cũng là một thị trường khó tính, Đại sứ đã chia sẻ quan điểm của mình trong việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Theo Đại sứ, ngành nông nghiệp New Zealand chuyển mình mạnh mẽ với sự hiện đại hóa không ngừng. Việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp như làm lạnh… đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của trang trại, thương mại hóa hàng hóa và xuất khẩu.

Hiện nay, cơ hội mới đang rộng mở với nông nghiệp bền vững, khi người tiêu dùng ở các thị trường khó tính đặc biệt như châu Âu và Mỹ đang yêu cầu truy xuất nguồn gốc để đảm bảo rằng hàng hóa mà họ mua là đảm bảo sạch và an toàn.

Vì vậy, New Zealand đã phát triển các công nghệ cần thiết đảm bảo yêu cầu đó của người tiêu dùng. Đó cũng là những điều mà New Zealand có thể chia sẻ với Việt Nam.

Dự án trị giá hơn 6 triệu đôla New Zealand (NZD) mà New Zealand hợp tác với Việt Nam để phát triển ngành trồng chanh dây đã được công bố trong chuyến thăm New Zealand vào tháng 3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất khẩu sản phẩm này nhiều hơn. Trước đó, hai bên đã thành công với sản phẩm thanh long của Việt Nam./.

