Đắk Lắk: Rộn ràng mùa hội trăng rằm tháng Tám cho trẻ em khó khăn

Trung Thu là Tết của tình thân, là dịp để trẻ em hồn nhiên vui tươi, phá cỗ, rước đèn.

Với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội khi có được sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng.

Hòa chung không khí Trung Thu trên cả nước, những ngày qua, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk, mang đến cho thiếu nhi mùa hội trăng rằm ấm áp và tràn đầy tiếng cười.

Tại các khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk điều kiện còn nhiều hạn chế nên việc rước đèn ông sao, phá cỗ Trung Thu cũng khó khăn hơn nhiều nơi khác.

Để động viên các em học sinh ở khu vực biên giới biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Chương trình Trung Thu “Biên cương - đêm hội trăng rằm” cho hơn 300 cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Tổ dân phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Xuân Đài).

Trong không khí hân hoan, rộn ràng của tiếng trống múa lân cùng ánh đèn lấp lánh, các cháu được vui Tết Trung Thu trong tình đoàn kết giữa các dân tộc vùng miền, một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Cháu Trần Mỹ Ngọc Thủy, học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn (phường Sông Cầu) hồ hởi cho biết hôm nay, cháu và các bạn được xem múa lân, tham gia nhiều trò chơi và nhận quà, học bổng, xe đạp từ các bác trao tặng. Đây là niềm vui lớn và là động lực để cháu vươn lên trong học tập.

Trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng II hào hứng tham gia trò chơi đố vui có thưởng. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Không chỉ ở vùng biên giới khó khăn, niềm vui của đêm hội trăng rằm cũng đã đến với 120 trẻ em mồ côi, không người nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk (phường Tân Lập) cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng II (xã Hòa Phú).

Đêm hội được Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức với nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, các trò chơi tập thể, màn hoạt náo của chú hề và phần phá cỗ tràn ngập niềm vui. Không chỉ nhận quà, bánh, các em còn cảm nhận được tình yêu thương và sự sẻ chia của xã hội.

Trong niềm háo hức, em Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 2010, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk) xúc động bày tỏ, bố mẹ bỏ đi từ nhỏ, em được nuôi dưỡng tại trung tâm từ lớp 5.

Ban đầu em bỡ ngỡ, khó thích nghi với cuộc sống nơi đây. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của các cô chú, tình đoàn kết của bạn bè, em đã có một mái nhà chung đầy yêu thương. Trung Thu năm nay, được phá cỗ, rước đèn, em thấy rất ấm áp và biết ơn nhà hảo tâm, các cô, chú đã quan tâm, chăm sóc chúng em. Đây sẽ là động lực lớn cho em thực hiện ước mơ của mình.

Ông Lâm Đình Nhiên, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh chia sẻ Trung Thu là dịp để các em thiếu may mắn hòa nhập không khí lễ hội như bao bạn nhỏ khác.

Đây là hoạt động giàu ý nghĩa, không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin, động lực trong học tập và cuộc sống. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của các em, khiến ông cũng cảm thấy hạnh phúc.

Trung Thu từ lâu đã là nét đẹp văn hóa truyền thống, là dịp để các em nhỏ được sẻ chia hạnh phúc tuổi thơ. Trung Thu năm nay, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn xã Ea Kiết tổ chức chương trình “Vui hội Trung Thu - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho hơn 700 em thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk tặng nhiều phần quà Trung thu cho trẻ em tại Buôn Ayun, xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: CTV/TTXVN phát)

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết từ những công trình, phần việc thanh niên như “Thắp sáng đường quê,” “Nhà nhân ái”, đến những suất quà Trung Thu đều gửi gắm tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Mỗi ngọn đèn thắp sáng hôm nay chính là niềm tin, là ước mơ được chắp cánh, để các em thêm động lực học tập, rèn luyện trở thành những công dân có ích cho buôn làng và đất nước.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Minh Hiền, hằng năm vào dịp rằm tháng Tám, các cấp chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường đều quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thiếu nhi. Chăm lo, bồi dưỡng, phát triển cho thế hệ tương lai là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội.

Đặc biệt, việc tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể. Sự quan tâm, chăm sóc càng có ý nghĩa sâu sắc, giúp các em thêm tự tin, yêu cuộc sống, có động lực rèn luyện, phấn đấu học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đắk Lắk hiện có khoảng 1 triệu trẻ em. Trung Thu năm nay, bên cạnh niềm vui được vui chơi, phá cỗ, các em còn nhận được món quà tinh thần vô giá, đó là sự quan tâm, tình yêu thương của cộng đồng, các tổ chức, đoàn thể và những tấm lòng nhân ái. Những nụ cười, ánh mắt lấp lánh của các em là niềm hạnh phúc của những người làm hoạt động chăm lo thiếu nhi./.

