Đắk Lắk: Sập cốt pha bêtông trên công trường khiến 2 công nhân tử vong

Ngày 11/8, tại công trường thi công cao tốc tuyến Quy Nhơn-Chí Thạnh (đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 11/8 tại Km62+00 trong lúc 7 công nhân đang thi công bậc nước bằng cách phun bêtông từ vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công. Khi đến đoạn 3/4 dốc bậc nước thì bị sập hệ cốt pha.

Hậu quả, nhóm công nhân gồm anh N.B.N (sinh năm 1980, trú Xuân Phú, Tuy An Đông, Đắk Lắk); ông T.T.M (sinh năm 1970, trú Phú Mỹ, Tuy An Bắc) và 1 người tên D (thôn Diêm Điền, Tuy An Đông) ngã từ trên cao xuống chân dốc, bị khối bêtông vùi lấp.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tai nạn khiến anh N.B.N và ông T.T.M tử vong tại chỗ; anh D bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

