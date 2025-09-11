Đảm bảo 100% đơn vị cấp xã chi lương trước ngày 15/9

Để giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trả lương cho cán bộ, công chức cấp xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Giám đốc kho bạc các khu vực đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương.

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Công điện số 12, yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp xã, đảm bảo 100% đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/9/2025.

Tính đến ngày 9/9, trong số 55.965 đơn vị trực thuộc cấp xã dự kiến giao dịch với kho bạc, còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản tại kho bạc và 1.225 đơn vị chưa chi lương cho cán bộ, công chức cấp xã, chiếm 2,33%. Theo đó, một xã có nhiều đơn vị có tài khoản tại kho bạc các khu vực dùng để chi trả lương cho cán bộ, công chức.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trả lương cho cán bộ, công chức cấp xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Giám đốc kho bạc các khu vực đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương cho cán bộ, công chức. Mục tiêu là đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại kho bạc trước ngày 15/9./.

