Đạo diễn George Lucas nhận Cành cọ Vàng danh dự tại LHP Cannes 2024

Đạo diễn nổi tiếng George Lucas. (Nguồn: Invision)

Ông George Lucas - nhà làm phim kỳ cựu đứng sau các bộ phim nổi tiếng "Star Wars" (Chiến tranh giữa các vì sao) và "Indiana Jones" - sẽ được trao giải Cành cọ Vàng (Palme d'Or) danh dự tại Liên hoan phim Cannes (Pháp).



Theo thông tin được công bố trên tạp chí Variety, màn trao giải Cành cọ Vàng danh dự cho George Lucas sẽ diễn ra trong lễ bế mạc của Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 vào ngày 25/5 tới.

Đây là một sự công nhận đặc biệt dành cho nhà làm phim tài ba này, người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp điện ảnh thế giới.



Chia sẻ về vinh dự này, ông George Lucas cho biết: "Liên hoan phim Cannes luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi đã bất ngờ và hạnh phúc khi bộ phim đầu tiên của mình là THX-1138 được chọn để chiếu trong một chương trình mới dành cho các đạo diễn trẻ gọi là 'Directors' Fortnight.' Kể từ đó, tôi đã trở lại Liên hoan phim nhiều lần với nhiều vai trò khác nhau: nhà biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất. Tôi hân hoan vì sự công nhận đặc biệt này, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi."



Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes ca ngợi George Lucas đã xây dựng "một đế chế Hollywood" thông qua 9 phần phim trong series "Star Wars," trong đó nhà làm phim sinh năm 1944 này đạo diễn 4 phần.

Những "đam mê không ngừng nghỉ của ông với công nghệ" đã khiến George Lucas trở thành "một trong những người tiên phong trong lĩnh vực hiệu ứng hình ảnh."



Sự xuất hiện của George Lucas tại Liên hoan phim Cannes năm nay là một thành công đáng kể cho sự kiện.

Bộ phim "Indiana Jones And The Dial Of Destiny" (Indiana Jones và vòng quay định mệnh) của ông đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái, nhưng George Lucas vắng mặt tại sự kiện này./.

