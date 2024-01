Điện Biên: Khởi tố 3 bị can mạo danh công an để chiếm đoạt tài sản

Ba đối tượng Bùi Thị Thu Hường, Mùa Thị Căng và Trần Quang Hà. (Nguồn: báo Công an Nhân dân)

Ngày 13/1, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Điện Biên, chủ trì và phối hợp với Công an huyện Điện Biên Đông và Phòng Cảnh sát Hình sự, tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng Mùa Thị Căng, Bùi Thị Thu Hường và Trần Quang Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 5/1 vừa qua, tổ công tác của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Điện Biên, đã bắt quả tang đối tượng Mùa Thị Căng, sinh năm 1986, là giáo viên Mầm non, trú tại tổ 2, thị trấn Điện Biên Đông, đang có hành vi nhận 200 triệu đồng của Sình A Páo, sinh năm 1988, trú tại bản 36, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, để chạy án cho đối tượng Và A Thái, sinh năm 1992, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, Và A Thái đã bị Công an tỉnh Điện Biên khởi tố và bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 66.000 viên hồng phiến vào ngày 10/10/2023.

Ngay sau khi bắt quả tang đối tượng Mùa Thị Căng đang nhận tiền, Cơ quan An ninh Điều tra đã tiến hành khai thác nhanh và triệu tập những người có liên quan; đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở đối với hai vợ chồng đối tượng Bùi Thị Thu Hường, sinh năm 1983 và Trần Quang Hà, sinh năm 1979, cùng trú tại số Nhà 484, tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định: do có quen biết với Bùi Thị Thu Hường từ trước, nên khi Mùa Thị Căng biết Và A Thái bị bắt về tội liên quan đến ma túy, Căng đã giới thiệu cho người nhà của bị can Và A Thái xuống huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La gặp Bùi Thị Thu Hường để thỏa thuận việc chạy án cho Và A Thái.

Bùi Thị Thu Hường đã giới thiệu với người nhà bị can Và A Thái là Trần Quang Hà hiện đang công tác tại Bộ Công an, nên sẽ chạy án cho Thái được thả về nhà với giá 1,1 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/10 đến 21/10/2023, Bùi Thị Thu Hường và Trần Quang Hà đã 3 lần nhận tiền với tổng cộng 1,070 tỷ đồng của người nhà bị can Và A Thái.

Sau khi nhận được số tiền trên, các đối tượng tiếp tục yêu cầu gia đình bị can Thái đưa thêm 600 triệu đồng. Khi đối tượng Mùa Thị Căng đang nhận tiếp 200 triệu đồng từ Sình A Páo và chuẩn bị thực hiện việc chuyển tiền cho Bùi Thị Thu Hường thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

