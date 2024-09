Diễn biến mưa lũ ngày 10/9 tại các tỉnh phía Bắc sau bão số 3

Hà Nội: Ngăn chặn từ sớm, từ xa đối tượng lợi dụng mưa lũ vi phạm pháp luật

Công an huyện Đông Anh đã yêu cầu khoảng 200 công an cấp xã, 800 đồng chí an ninh cơ sở ứng trực đề kịp thời hỗ trợ người dân khi lũ các sông lên cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện nay, một số địa phương của thành phố Hà Nội đã và đang có kế hoạch di dời người dân khỏi nơi trũng, thấp, có nguy cơ ngập lụt. Công an thành phố đã quán triệt tới Công an các địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3; ngăn chặn tội phạm phát sinh, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân.

Theo Công an thành phố Hà Nội, đối với địa bàn các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn... có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, Công an các đơn vị chủ động nắm tình hình, phối hợp với cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn tăng cường triển khai các biện pháp ứng phó, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, kịp thời báo cáo đề xuất Công an thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện khi cần thiết.

Công an các đơn vị chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nắm chắc địa bàn, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, kịp thời ứng phó, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng tình hình bão để vi phạm pháp luật như đầu cơ, trục lợi, đẩy giá, buôn bán hàng giả, các vi phạm về môi trường và các tội phạm về xâm phạm sở hữu...; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố.