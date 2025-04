Điều kiện để xuất khẩu cám gạo và cám gạo chiết ly sang Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết theo Nghị định thư vừa ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cám gạo và cám gạo chiết ly làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần đảm bảo rằng cám gạo và cám gạo chiết ly xuất khẩu sang Trung Quốc không chứa sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm và các thành phần biến đổi gen chưa được Trung Quốc chính thức phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu mới nhất của Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc (Tiêu chuẩn Vệ sinh thức ăn chăn nuôi GB13078).

Cám gạo và cám gạo chiết ly được sản xuất từ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản được Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt và các doanh nghiệp đó phải có khả năng kiểm soát tổng số nấm mốc, vi khuẩn Salmonella, kim loại nặng và các chỉ số vệ sinh an toàn khác.

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản phải được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) và phải được đăng ký sau khi GACC kiểm tra và phê duyệt.

Danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký có thể tìm trên trang web của GACC.

Các doanh nghiệp chế biến cám gạo và cám gạo chiết ly xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc đã được phê duyệt thiết lập hệ thống biện pháp kiểm soát các mối nguy (HACCP), hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc và vận hành hiệu quả.

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản tăng cường kiểm soát vệ sinh đối với các nguyên liệu thô, sản xuất và chế biến, bảo quản, vận chuyển và các tác nhân khác, tránh ô nhiễm đất, xác động vật, phân động vật và lông vũ...

Chất độc hại và các thành phần độc hại, bất kỳ nguyên liệu nào có nguồn gốc động vật cần phải tránh lây nhiễm, dây chuyền sản xuất không được phép sử dụng cho nguyên liệu có nguồn gốc động vật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường kiểm soát chính thức đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản và thực hiện giám sát để đảm bảo vệ sinh an toàn cho sản phẩm.

Cám gạo và cám gạo chiết ly thành phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc của mỗi doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản đã đăng ký phải được kiểm tra hợp quy chính thức ít nhất ba tháng một lần để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn liên quan đến thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc.

Khi phát hiện không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ dừng ngay việc xuất khẩu của doanh nghiệp liên quan, thông báo cho GACC và tìm nguyên nhân và tiến hành các biện pháp khắc phục.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, tự kiểm soát các chỉ tiêu vệ sinh an toàn của cám gạo và cám gạo chiết ly xuất khẩu sang Trung Quốc, cách ly khu vực sản xuất với khu vực bảo quản, đảm bảo cám gạo, cám gạo chiết ly xuất khẩu sang Trung Quốc được để tại một nơi tách biệt, áp dụng các biện pháp hiệu quả chống chuột, côn trùng và chim để ngăn ngừa ô nhiễm thứ cấp hoặc lây nhiễm chéo.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản cần đảm bảo bao bì đóng gói cám gạo và cám gạo chiết ly xuất sang Trung Quốc phải sạch, vệ sinh, phương tiện vận chuyển phải được làm sạch hoàn toàn, phù hợp với thời tiết và cách sử dụng, được sát khuẩn, khử trùng khi cần thiết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm dịch cám gạo và cám gạo chiết ly xuất khẩu sang Trung Quốc, cám gạo và cám gạo chiết ly đã qua kiểm tra, kiểm dịch mới được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Mỗi lô cám gạo, cám gạo chiết ly xuất khẩu sang Trung Quốc cần phải kèm theo một Công bố vệ sinh an toàn đối với thức ăn chăn nuôi có chứa chất đạm thực vật được xác nhận bởi Cục Chăn nuôi và Thú y.

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản cập nhật các quy định liên quan từ GACC và phải đảm bảo nhãn sản phẩm của các lô cám gạo và cám gạo chiết ly xuất khẩu sang Trung Quốc đều đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia mới nhất của Trung Quốc (GB 10648 Nhãn thức ăn chăn nuôi).

GACC sẽ tiến hành kiểm tra và kiểm dịch đối với cám gạo và cám gạo chiết ly nhập khẩu và xử lý hàng hóa khi phát hiện không đảm bảo nếu: phát hiện Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc Công bố Vệ sinh và An toàn không đạt yêu cầu; phát hiện có sinh vật kiểm dịch còn sống hoặc sinh vật gây hại gây quan ngại cho Trung Quốc; phát hiện đất hoặc các nguyên liệu biến đổi gen mà chưa được Trung Quốc cho phép chính thức; phát hiện xác động vật, phân động vật hoặc các chất cấm khác; phát hiện các hạng mục vệ sinh và an toàn không đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn liên quan đến thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc...

Theo Nghị định thư, cám gạo làm thức ăn chăn nuôi là phụ phẩm quá trình sản xuất gạo sau khi tách vỏ trấu. Cám gạo chiết ly làm thức ăn chăn nuôi là phụ phẩm sau quá trình ngâm chiết dầu cám gạo./.

