Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh

Sự tham dự của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam.

Viết Thành
Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 21h20p ngày 2/9 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9/2025 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình./.

(Vietnam+)
#duyệt binh #Trung Quốc #chiến thắng phát xít #Chủ tịch nước #Chủ tịch nước Lương Cường