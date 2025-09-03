Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 21h20p ngày 2/9 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9/2025 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình./.