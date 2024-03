Đối thoại an ninh kinh tế Mỹ-Nhật-Hàn bàn về chuỗi cung ứng và trí tuệ nhân tạo

Ngày 13/3, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo các quan chức an ninh quốc gia của nước này, cùng các đối tác Mỹ và Nhật Bản đã tham gia đối thoại kinh tế thường kỳ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin Yonhap, phiên đối thoại kinh tế thứ 3 diễn ra tại thành phố cảng Busan ở Đông Nam Hàn Quốc với sự tham dự của Trợ lý Tổng thống Hàn Quốc phụ trách an ninh kinh tế Wang Yun-jong; Cục trưởng phụ trách công nghệ và an ninh quốc gia tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Tarun Chhabra và người đồng cấp Yasuo Takamura thuộc Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.

Các bên đã tái khẳng định hội nghị thượng đỉnh 3 bên Trại David (Mỹ) giữa các nhà lãnh đạo ba nước diễn ra tháng 8/2023 là cơ hội để thúc đẩy đáng kể hợp tác an ninh kinh tế 3 bên, đồng thời thảo luận về cách thức để sớm đạt được kết quả rõ ràng từ hội nghị thượng đỉnh này.



Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ tại phiên đối thoại, các quan chức Mỹ-Nhật-Hàn cũng đã thảo luận về những nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng liên quan các khoáng sản quan trọng, thông qua các sáng kiến đa phương như Quan hệ đối tác an ninh khoáng sản và Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).



Các bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu chung giữa các viện nghiên cứu nhà nước của 3 nước để nghiên cứu các công nghệ cốt lõi và mới nổi. Ba bên cũng thảo luận về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) và nhất trí phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng và bảo mật dữ liệu./.