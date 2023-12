Đồng Nai bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển gần 100kg pháo nổ

Pháo nổ. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 19/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã tập trung, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, đặc biệt là pháo nổ.

Lúc 9 giờ 30 ngày 19/12, tại đường Phan Chu Trinh thuộc khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an huyện Trảng Bom phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 2002) và Phạm Minh Nhựt (sinh năm 2005) cùng thường trú tại ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang vận chuyển 52 hộp pháo từ trên xe ôtô biển kiểm soát 62A-079.40 xuống. Tổng khối lượng khoảng 91,8kg.

Qua làm việc, Nguyễn Trọng Nghĩa và Phạm Minh Nhựt thừa nhận 52 hộp pháo nói trên là pháo nổ, được Nghĩa và Nhựt nhận vận chuyển thuê từ tỉnh Long An đến giao cho khách tại huyện Trảng Bom, với giá là 7,5 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát Kinh tế sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội để kịp thời xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh, xử lý.

Phòng Cảnh sát Kinh tế sẽ tập trung quyết liệt, duy trì cao điểm tấn công với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán./.

