Đồng Nai: Mua gần 500kg pháo trên mạng về để bán lại kiếm lời

Công an thành phố Lạng Sơn và Công an huyện Chi Lăng bắt giữ đối tượng Vi Thị Huệ, thu giữ trên xe ôtô và trong kho 72 bao tải với trọng lượng hơn 1.101kg pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất.