Dự báo nhu cầu tiêu thụ than cho điện sẽ giảm mạnh trong quý 3

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết dự báo trong quý 3/2025, thời tiết có thể xuất hiện mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác than và khoáng sản. Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ than cho sản xuất điện giảm sẽ khiến thị trường tiêu thụ than trở nên khó khăn hơn so với những tháng đầu năm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng, TKV và các đơn vị sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão, tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tối đa sản lượng; đảm bảo công tác sản xuất, nhập khẩu, chế biến pha trộn, đáp ứng than cho thị trường và than cho sản xuất điện.

Theo kế hoạch, tháng Bảy, TKV dự kiến sẽ khai thác 2,6 triệu tấn than; tiêu thụ dự kiến 3,78 triệu tấn; sản xuất và tiêu thụ 120.000 tấn alumina.

Cùng đó, sản xuất sản xuất và tiêu thụ điện tháng 7/2025 đạt 816 triệu kWh. Đồng thời, sản xuất thuốc nổ đạt 6,3 nghìn tấn, cung ứng 9,5 nghìn tấn; sản xuất 16 nghìn tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 16 nghìn tấn…Doanh thu hợp nhất Tập đoàn tháng Bảy dự kiến đạt 13,8 nghìn tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trong tháng Bảy và quý 3 năm 2025, TKV sẽ quyết liệt đẩy mạnh sản xuất, tập trung nhân lực, thiết bị để tăng tối đa sản lượng than khai thác, tăng cường quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão, công tác an toàn lao động, môi trường, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Trong tháng Sáu, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt, các chỉ tiêu chính của TKV 6 tháng đầu năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của TKV, về sản xuất than, Tập đoàn đã khai thác 3,24 triệu tấn than trong tháng Sáu, tăng 4,6% kế hoạch.

Lũy kế 6 tháng đầu năm ước khai thác 21,09 triệu tấn, bằng 55,4% kế hoạch và tăng 3,2% so với cùng kỳ. Hầu hết các đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch khai thác than tháng Sáu/2025.

Tập đoàn đã tiêu thụ 3,5 triệu tấn than trong tháng Sáu; trong đó, than giao điện ước đạt 2,95 triệu tấn. Lũy kế 6 tháng đầu năm than giao điện ước đạt 21,48 triệu tấn.

Các đơn vị khoáng sản, hóa chất cũng tiếp tục duy trì sản xuất với sản lượng ở mức cao.

Tập đoàn đã sản xuất 133,75 nghìn tấn alumin, vượt 7% kế hoạch tháng; tiêu thụ 173,38 nghìn tấn, tăng 45,8% kế hoạch.

Lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 756,87 nghìn tấn, bằng 58,2% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm ước tiêu thụ 766 nghìn tấn, bằng 58,9% kế hoạch năm và bằng 103,5% so với cùng kỳ…

Về sản xuất điện tháng Sáu ước đạt 868 triệu kWh, bằng 85,1% kế hoạch tháng; lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 5,76 tỷ kWh, bằng 57,2% kế hoạch năm và bằng 111,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu của Tập đoàn tháng Sáu ước đạt ước đạt 13,75 nghìn tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 88,19 nghìn tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn TKV bày tỏ, các chỉ tiêu chính của các công ty TKV 6 tháng đầu năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Việc cung cấp than cho sản xuất điện luôn đảm bảo tiến độ, dự trữ than tại các Nhà máy điện đạt gần 4 triệu tấn đảm bảo vận hành ổn định trong mọi tình huống.

Tập đoàn đã phát huy nội lực khai thác tối đa sản lượng, than khoáng sản kết hợp với điều hành nhập khẩu than hợp lý theo đó đã đáp ứng nhu cầu than, khoáng sản cho các khách hàng góp phần đóng góp tăng trưởng GDP chung cho cả nước./.

