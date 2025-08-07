Multimedia
Duyên Quỳnh thắp lửa tinh thần cho chiến sĩ trên thao trường hợp luyện diễu binh A80

Giữa thao trường nắng gắt, giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Duyên Quỳnh vang lên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các chiến sĩ Công an nhân dân trong buổi luyện tập A80.

Dương Linh
Trong khoảng nghỉ giải lao giữa những giờ diễn tập dưới nắng gắt của mùa hè, lời ca của “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” – với chất giọng đầy cảm xúc của ca sĩ Duyên Quỳnh – vang lên giữa thao trường rộng lớn… …và hòa vào tiếng gió, ánh nắng, mồ hôi và nhịp bước tuổi trẻ… Đó là khoảnh khắc nghệ thuật chạm vào tinh thần. Một ngọn lửa vô hình được truyền đi – không qua khẩu lệnh hay đội hình – mà bằng âm nhạc, bằng tình cảm, và bằng cả niềm tin vào một ngày hội non sông đang đến gần: 80 năm Cách mạng Tháng Tám – Quốc khánh 2/9./.

