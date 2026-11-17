Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/11 thông báo áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ 5 nền kinh tế với mức thuế 16%. Biện pháp này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/11.

Theo EC, quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra xác định một số sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ 5 nền kinh tế, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, được bán vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép của khối.

Mức thuế áp dụng đối với thép nhập khẩu từ Ấn Độ chịu thuế 9,5%, Nhật Bản 27,9% và Thổ Nhĩ Kỳ từ 3% đến 7,8%.

Theo số liệu EC công bố, thị trường thép cán nguội EU có quy mô khoảng 23,2 tỷ euro (xấp xỉ 25,5 tỷ USD), với ngành sản xuất nội khối hiện diện tại 12 quốc gia thành viên, sử dụng hơn 8.600 lao động. Tổng giá trị nhập khẩu các sản phẩm thuộc diện điều tra từ 5 nền kinh tế trên đạt khoảng 1,18 tỷ euro.

EC cho biết cuộc điều tra lần này còn đánh dấu lần đầu tiên EC xác định sự tồn tại của những điều kiện thị trường đặc biệt tại một số nền kinh tế trong diện điều tra, khiến việc so sánh giá bán trong nước với giá xuất khẩu không phản ánh đầy đủ giá trị thông thường của sản phẩm.

EC xác định tình trạng này tại Ấn Độ, từ đó điều chỉnh phương pháp tính toán biên độ bán phá giá. Theo EC, các biện pháp được ban hành nhằm bảo vệ ngành sản xuất thép EU trước những hành vi thương mại bị cơ quan này xác định là bán phá giá./.

Australia xem xét gia hạn thuế chống bán phá giá thép mạ kẽm từ Việt Nam Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã khởi xướng điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.